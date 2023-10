Le Top 10 de la nuit | Jalen Johnson écrase les Knicks

Superbe Top 10 pour ce premier vendredi de la saison. On y retrouve logiquement l’incroyable shoot de Luka Doncic contre les Nets ou le tir décisif d’Alex Caruso. Victor Wembanyama, lui, signe un doublé avec deux dunks.

Pour les amateurs de puissance, il y a le poster de Bam Adebayo sur Kristaps Porzingis ou celui d’Alperen Sengun face à Zach Collins. La première place est pour Jalen Johnson. L’ailier est monté sur deux défenseurs de New York et Josh Hart et Isaiah Hartenstein n’ont rien pu faire.