Dorian Finney-Smith l’avait senti venir. Le joueur des Nets dit avoir vu « un million de fois » son ancien coéquipier à Dallas, Luka Doncic, convertir des tirs improbables. « Il travaille vraiment sur ces tirs. On aurait dû l’empêcher de récupérer le ballon. Cela aurait probablement été la meilleure option. Mais merde, il ne pouvait même pas voir le panier et il l’a rentré », n’en revient-il pas.

Le tir en question a été converti par le maître à jouer des Mavs à 26 secondes de la fin de la partie, face aux Nets.

Malgré la bonne pression défensive de Royce O’Neale, puis de son ancien partenaire de jeu, Luka Doncic a envoyé un tir à la cuillère, dans un angle impossible, qui a terminé sa route sur la planche avant de rentrer. Ce « hook » primé offrait ainsi trois points d’avance aux Mavs.

« J’ai vu qu’il restait deux ou trois secondes (sur la possession), il fallait que je fasse quelque chose. C’est mieux que ça touche le cercle pour avoir une chance de prendre le rebond. Je ne sais pas comment j’ai fait », reconnaît le héros de la soirée, assurant dans un sourire « travailler » sur ces « circus shots ».

Dorian Finney-Smith, qui ne comptait pas parler basket lors du dîner d’après-match avec lui, en « veut » au Slovène de ne pas avoir annoncé qu’il visait la planche. « Je l’ai dit en slovène pour qu’il ne comprenne pas », rétorque avec malice le natif de Ljubljana, auteur de… quatre paniers 3-points dans les trois dernières minutes du match.

Jason Kidd voulait un temps-mort

Ce dernier était si mal embarqué dans cette possession qu’il était initialement censé rejoindre son banc. Son coach avait en effet demandé un temps-mort quelques instants avant mais les arbitres n’ont pas entendu sa demande. « C’est une spéciale Luka. Il aime avoir le ballon en fin de match. Il aime ces situations, il trouve un moyen. Ce qu’il y a de bien avec Luka, c’est qu’il s’entraîne à rentrer ces tirs fous. Parfois c’est filmé, parfois il n’y a que des témoins oculaires », rapporte Jason Kidd.

« C’est la chose la plus folle que j’aie jamais vue, et on en avait besoin », peut s’enflammer Mark Cuban, là où Jacque Vaughn, dont l’équipe a déjà été battue en ouverture par les Cavs, ne pouvait que saluer son adversaire : « Ce qui rend les équipes spéciales au final, c’est qu’elles ont des gars qui peuvent rentrer des tirs difficiles, comme Donovan (Mitchell) l’a fait contre nous le premier soir. Luka l’a fait. »

Ce tir venait clore une soirée d’adresse exceptionnelle et d’une propreté notable : 49 points (16/25 aux tirs, dont 9/14 de loin et 8/10 aux lancers !), 10 rebonds, 7 passes sans perdre le moindre ballon et 55 d’évaluation.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 Total 400 35 47.0 34.7 74.7 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.