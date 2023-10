Kyrie Irving : « Demander un transfert était la meilleure décision de ma carrière »

Kyrie Irving aura sans doute envie de briller la nuit prochaine, à Dallas. Le meneur des Mavs retrouve les Nets pour la première fois depuis sa demande de transfert, en février dernier. Il avait expliqué à l’époque s’être senti « très peu respecté » à Brooklyn.

Changement de ton aujourd’hui puisqu’il assure n’avoir « jamais été en mauvais termes » avec la franchise. « Je pense simplement qu’il y a eu beaucoup de chaos et de bruit, comme d’habitude, de la part des médias. Je ne vais pas vous pointer du doigt, mais personne ne savait vraiment ce qui se passait en coulisses », assure Kyrie Irving.

Sans donner davantage de détails qu’à l’époque donc. Lorsqu’on lui avait demandé d’être plus précis sur ce manque de respect de la part des Nets, il avait préféré botter en touche : « Je ne suis pas le genre de personne qui lâche des noms, qui tacle les gens dans leur dos et divulgue des choses à la presse. […] J’ai été à l’écart, j’ai regardé des gens dire des choses sur moi qui me retombaient dessus. »

Kyrie Irving ravi d’être loin de la presse new-yorkaise

En conséquence, oui, cette demande de transfert s’imposait. Selon lui, il s’agissait même de « la meilleure décision de [s]a carrière ». « Je savais que j’avais besoin de tranquillité d’esprit », rapporte le meneur, désormais loin de l’agitation médiatique new-yorkaise.

« C’était difficile pour tout le monde. Après le Covid et ce qui a suivi, certains éléments étaient sous mon contrôle, d’autres non. J’ai fait une interview et j’ai dit que des choses irrespectueuses se passaient en coulisses, cela arrive dans chaque franchise. Il n’est donc pas anormal d’en parler. Mais quand c’est moi, cela déclenche un incendie. Tout le monde aime utiliser mon nom pour asseoir la crédibilité dont il a besoin. Au final, cela ne me pose aucun problème », assure pourtant l’octuple All-Star.

Ce dernier explique accepter les critiques, mais uniquement sur la base de ce qu’il se passe sur le terrain.

« Tant que vous parlez du terrain et que vous me jugez sur le succès de l’équipe et que vous n’essayez pas de creuser trop profondément qui je suis en tant que personne », conclut-il. « Je ne montre pas qui je suis en tant que personne dans ce business, parce que ce sont constamment, constamment, constamment des avis de témoins oculaires, avec des choses aléatoires qui sont écrites sur moi, et avec lesquelles je ne suis pas forcément d’accord. »

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 2 35 39.0 16.7 100.0 0.5 4.0 4.5 6.0 2.5 0.5 1.0 0.0 19.5 Total 673 34 47.2 39.1 88.5 0.8 3.2 3.9 5.7 2.3 1.3 2.6 0.4 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.