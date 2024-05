Keldon Johnson, un vétéran de 24 ans à Fort Alamo

Il avait dit avant même la présaison qu’il était prêt à sortir du banc s’il le fallait . Mais(1m96, 24 ans) devrait bel et bien figurer dans le cinq majeur des Spurs. Un cinq de très grande taille, avec Jeremy Sochan en meneur et Victor Wembanyama en ailier-fort !

Plus ancien joueur du vestiaire texan, dans sa cinquième année avec les Spurs, Keldon Johnson va partager son expérience à ses jeunes coéquipiers, lui qui est passé de remplaçant rookie à meilleur scoreur de l’équipe la saison passée.

« Je veux jouer simple », a-t-il néanmoins déclaré à The Athletic. « Faire ce dont l’équipe a besoin. Défendre bien sûr et quand j’ai un tir ouvert, de le prendre. Habituellement, je prenais de la vitesse et j’allais au contact pour finir sur la ligne des lancers. »

Plus exposé face aux défenses adverses alors qu’il était propulsé un peu par hasard en option offensive numéro 1 des Spurs l’an passé, Keldon Johnson a réussi sa meilleure production en carrière, à 22 points, 5 rebonds et 3 passes. Mais au prix d’une adresse en berne, car sur un plus gros volume (33% à 3-points notamment).

« L’an passé, j’ai beaucoup progressé »

Dans l’attaque renforcée par l’arrivée de Victor Wembanyama et la confirmation du talent de Devin Vassell, il devrait être en mesure de rectifier le tir et redevenir plus efficace en attaque.

« On est encore en train de se chercher en attaque. On découvre chaque jour comment on veut jouer. Personnellement, je m’attends à tout. J’ai le sentiment d’avoir fait ce qu’il fallait pendant l’été pour m’adapter à n’importe quelle situation, avec ou sans ballon. Je suis préparé à apporter quoiqu’il arrive. »

Prêt à s’adapter à la nouvelle donne à San Antonio, avec pas moins de onze joueurs sous les 23 ans, Keldon Johnson sera en tout état de cause un des garants de l’identité du club.

Médaillé d’or olympique, dans les valises de Gregg Popovich à Tokyo, le « Big Body » veut prouver qu’il peut apporter également dans le leadership.

« L’an passé, j’ai beaucoup progressé. Je pense avoir progressé en tant que leader. Ce n’était pas le rôle que je m’attendais à endosser mais il y a eu des changements. J’ai pris ce rôle à coeur, prêt à apprendre et à bosser. Cette saison, je veux montrer ce que je sais faire, mais encore plus pour gagner des matchs. Peu importe où je vais jouer, je suis prêt à gagner. Je pense être un élément important de l’équipe, sur et hors terrain. Je suis prêt à lancer la saison. »

Keldon Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 SAN 17 18 59.6 59.1 79.5 0.6 2.8 3.4 0.9 1.7 0.8 0.8 0.1 9.1 2020-21 SAN 69 29 47.9 33.1 74.0 1.4 4.6 6.0 1.8 2.1 0.6 1.1 0.4 12.8 2021-22 SAN 75 32 46.6 39.8 75.6 1.1 5.0 6.1 2.1 2.0 0.8 1.2 0.2 17.0 2022-23 SAN 63 33 45.2 32.9 74.9 0.9 4.2 5.1 2.9 2.0 0.7 2.1 0.2 22.0 2023-24 SAN 69 30 45.4 34.6 79.2 1.4 4.1 5.5 2.8 2.2 0.7 1.5 0.3 15.7 Total 293 30 46.5 35.8 76.0 1.1 4.4 5.5 2.3 2.0 0.7 1.4 0.2 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.