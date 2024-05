La Zoom Freak 5 passe en mode « Nigerian Nightmare »

Testée sur Basket USA, la Zoom Freak 5 continue de faire l’actualité avec la présentation de ce nouveau coloris désormais disponible en France. Après la version « Made In Sepolia » en hommage à son quartier d’origine à Athènes, ce coloris « Nigerian Nightmare », avec un mariage tout aussi osé, vient rappeler les attaches nigérianes du joueur via ses parents.

On distingue naturellement du vert, même s’il est peu plus foncé que celui présent sur le drapeau nigérian, pour recouvrir l’avant et la partie supérieure de la tige. Le reste est complété par du violet ainsi que quelques notes d’orange, sur les différentes logos et accroches présentes pour renforcer le laçage. Le gros « Swoosh » présent sur l’empeigne extérieure apparaît pour sa part dans un gris vert, similaire à la couleur de la semelle intermédiaire.

La Zoom Freak 5 « Nigerian Nightmare » est disponible sur Basket4Ballers pour le prix de 135 euros.