Dylan Windler décroche un vrai contrat avec les Knicks

Fin juillet, on apprenait que Dylan Windler avait signé un « two-way contract » avec New York, quelques temps après avoir été libéré par les Cavaliers. Une manière pour lui de rebondir et surtout peut-être de lancer enfin sa carrière, qui n’a jamais décollé depuis son arrivée dans la ligue en 2019.

On apprend désormais que les Knicks ont changé le contrat de l’ailier puisqu’il a finalement signé un contrat classique, glisse Sportrac. Dans la foulée, The Athletic précise qu’il s’agit d’un contrat d’un an, mais non garanti.

Dylan Windler, qui n’a joué qu’un match de présaison et n’a pas marqué, libère ainsi une place pour un « two-way contract » à New York, car les deux autres ont été offerts à Charlie Brown Jr. et Jacob Toppin.

Le frère d’Obi avait été invité par les Knicks au training camp. Il a réussi à les convaincre de miser sur lui.

Dylan Windler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CLE 31 17 43.8 33.8 77.8 0.7 2.8 3.5 1.1 1.2 0.6 1.0 0.4 5.2 2021-22 CLE 50 9 37.8 30.0 83.3 0.4 1.4 1.8 0.7 0.9 0.3 0.3 0.1 2.2 2022-23 CLE 3 4 66.7 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 1.7 2023-24 * All Teams 17 6 50.0 48.1 0.0 0.2 0.8 0.9 0.6 0.4 0.1 0.1 0.0 2.5 2023-24 * LAL 8 4 44.4 50.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 1.5 2023-24 * ATL 6 12 52.6 47.1 0.0 0.5 1.5 2.0 0.5 0.5 0.3 0.3 0.0 4.7 2023-24 * NYK 3 3 50.0 50.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 Total 101 11 42.5 34.7 80.0 0.4 1.7 2.1 0.8 0.9 0.4 0.5 0.2 3.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.