Le trophée Larry O’Brien, l’unique motivation de LeBron James

À quelques jours de débuter sa 21e saison en carrière, LeBron James a expliqué qu’il n’avait désormais plus de temps à perdre avec les futilités et les attaques personnelles, qu’elles proviennent de joueurs comme Dillon Brooks, ou de coachs comme Mike Malone. En tout cas pas dans l’immédiat.

« Il y aura un moment pour ça. Quand ? Je ne sais pas. Mais ça viendra. Il y aura un moment où tout le monde comprendra, c’est sûr », a-t-il ainsi déclaré, ajoutant qu’il avait seulement le trophée Larry O’Brien à l’esprit. « Pouvoir soulever ce trophée, ça a représenté quatre des meilleurs moments de ma carrière. Il y a cette unique motivation, avec la volonté de reste une légende de ce jeu. Je veux que mon jeu parle pour moi quand j’aurais fini de jouer. Cette équipe me motive également. Venir à l’entraînement tous les jours et voir tous les joueurs s’entraîner, se défier, essayer de progresser chaque jour ».

D’autant que le « King » assure être totalement remis de sa blessure au pied, qui l’avait gêné durant la dernière campagne de playoffs et qui l’avait visiblement poussé à s’interroger sur la suite de sa carrière…

« Cela a pris quelques mois, mais lorsque j’ai pu reprendre mes entraînements, j’ai pu faire des choses que je n’étais pas capable de faire pendant les playoffs, probablement même avant les playoffs. Mes séances d’entraînement ont commencé à s’améliorer. Les différents exercices ont commencé à s’améliorer. Je n’avais pas besoin d’y penser autant. C’est génial de ressentir ça, de retrouver cette énergie ».

Est-il particulièrement motivé à l’idée de faire tomber les Nuggets lors de l’Opening Night, alors que Mike Malone a multiplié les piques plus ou moins directes à son encontre durant l’été ?

« Je ne suis plus motivé par les adversaires. Je ne dis pas que je ne suis pas motivé pour jouer, parce que je suis motivé pour affronter la concurrence, j’aime me mesurer aux meilleurs. Mais je n’ai pas besoin d’une personne ou d’une équipe pour me motiver. Je me motive moi-même. Je me suffis à moi-même », a-t-il conclu.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 Total 1421 38 50.5 34.5 73.5 1.2 6.3 7.5 7.3 1.8 1.5 3.5 0.8 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.