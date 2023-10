Tom Thibodeau salue l’éthique de travail de Julius Randle

Capable de sorties de route et autres dérapages sanguins, Julius Randle reste un joueur redoutable, en mesure de détruire des défenses par sa dimension athlétique et sa polyvalence. Un profil qui plaît forcément à Tom Thibodeau, qui n’a pas manqué de mettre en avant l’éthique de travail de sa star à l’issue du dernier match de présaison.

« C’est ce qui fait le joueur qu’il est. Il n’est jamais satisfait. Et donc, si tu regardes sa carrière, il a progressé chaque année. Donc il continue juste de grandir », a-t-il glissé alors que Julius Randle venait de compiler 20 points (à 8/15 au tir) et 10 rebonds en 29 minutes malgré une défaite face à un Jordan Poole déchaîné.

Encore plein de choses à travailler

Au moment d’attaquer sa 10e saison en NBA et alors qu’il aura bientôt 29 ans, Julius Randle tente toujours d’avancer dans la bonne direction. Surtout, il se trouve toujours des défis pour y parvenir.

« Pour moi, il s’agit de continuer à trouver des moyens d’être plus efficace, que ce soit pour aller sur mes spots, prendre mes tirs, et c’est ce que j’essaie d’atteindre. Quand je casse la défense et que j’arrive à un certain endroit, où il s’agit alors de tirer ou de passer, c’est là-dessus que je dois continuer à travailler ».

Dans l’esprit de Tom Thibodeau aussi, Julius Randle a une marge de progression, à commencer par le tir extérieur.

« Je pense qu’il y a beaucoup de subtilités dans son jeu, et il a travaillé dur sur son tir, et son explosivité vers le cercle », a souligné son entraîneur. « Personne ne veut voir Julius Randle se rapprocher du cercle. Je le sais pour avoir coaché contre lui, mais je pense que l’ajout du tir à 3-points a été énorme pour lui. Le fait d’attirer les fautes a été très important aussi. Et ensuite, ça lui permet d’obtenir des paniers faciles. C’est déjà un super athlète. S’il remonte le terrain et qu’il parvient à bouger sans ballon, le jeu sera encore plus facile pour lui ».

La menace extérieure, la clé de sa prochaine étape

Parmi ses nombreux objectifs, il y aura cette volonté de dépasser les 35% de réussite à 3-points pour incarner davantage une menace pour les défenses adverses sur ce point. Pour l’instant, son jeu reste tout de même conditionné par l’état de sa cheville, qu’il avoue continuer de soigner et qui lui offre donc moins d’explosivité.

« Oui, je suis toujours en train de me soigner. C’est encore un processus », a-t-il reconnu. « Je ne vais pas mentir et dire que je suis de retour à 100%, mais je me sens assez bien, assez confiant et je continue à me renforcer jour après jour, semaine après semaine. S’il y a une chose que ce processus de rééducation m’a apprise, c’est qu’il faut prendre les choses au jour le jour. Je continue de voir des améliorations jour après jour ».

D’où l’intérêt de peaufiner son adresse à 3-points, à condition de prendre de bons tirs.

« Je dois essayer d’obtenir le tir le plus facile possible, mais à ce stade de ma carrière, tous ces tirs ne sont que de la répétition. C’est pourquoi je continue à le faire, à répéter le geste, à soigner mon travail de jambes et à essayer de trouver des moyens d’en obtenir ».

Comme pour Jalen Brunson, l’intérieur sait aussi que quoiqu’il arrive, il sera continuellement poussé par son coach, qui l’incitera à viser toujours plus haut, et à continuer de progresser.

« Je crois que les grands joueurs ajoutent quelque chose à leur jeu chaque année » estime ainsi le technicien. « C’est le fait de ne pas être satisfait et de comprendre l’engagement nécessaire, comme Jalen Brunson l’a fait tout au long de sa carrière. Je ne m’attends donc pas à ce que cela change. Et c’est ce que j’aime chez lui et chez Julius, ce sont tous les deux des incroyables travailleurs. Ils ne manquent pas un entraînement. Ils ne manquent pas les matchs, et c’est pour cela qu’ils continuent à s’améliorer. »

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.4 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.6 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.9 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.9 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 Total 595 32 47.0 33.6 74.5 2.0 7.4 9.4 3.6 3.1 0.7 2.8 0.4 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.