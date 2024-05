Dru Smith décroche un vrai contrat à Miami

Quel sera le prochain joueur non drafté à exploser sous les couleurs du Heat ? Peut-être bien Dru Smith, puisque The Athletic indique que la franchise floridienne a proposé un « vrai » contrat à cet arrière de 25 ans, déjà passé par chez elle (et par Brooklyn) la saison dernière sans s’y établir. Selon Hoopshype, il s’agit d’un bail de deux ans (la durée maximale à lui offrir), avec une garantie partielle pour la saison à venir et une saison suivante activée en juillet prochain.

Par conséquent, cela signifie que le très défensif Dru Smith, auteur de 6.5 points, 5.3 passes, 2.3 rebonds et 1.8 interception de moyenne en présaison, devient le 14e contrat classique de Miami pour 2023/24.

Une décision qui n’a rien de surprenante, car Erik Spoelstra chantait ses louanges il y a deux semaines et son « très bon camp d’entraînement » en faisait même une option au poste de meneur de jeu titulaire du Heat !

« Nous avons pu mettre en place le programme de formation le plus complet pour lui pendant huit semaines et il s’est amélioré considérablement », notait alors à son sujet le coach de Miami.

Autre signature à souligner en Floride : celle de Cole Swider comme troisième « two-way contract » du Heat (avec RJ Hampton et Jamal Cain). Brièvement passé par les Lakers la saison dernière, cet ailier de 24 ans réputé pour sa qualité de shoot s’est montré à son avantage en présaison : 11.2 points de moyenne, à 37% à 3-points.

Gabe Vincent et Max Strus respectivement partis à Los Angeles et Cleveland, Miami a donc peut-être déjà trouvé leurs successeurs avec Dru Smith et Cole Swider. En revanche, Justin Champagnie et Cheick Diallo ont, eux, été coupés par les dirigeants floridiens à quelques jours de la reprise.

Dru Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 * All Teams 15 11 40.0 26.3 100.0 0.1 1.5 1.6 1.5 1.5 0.7 0.2 0.3 2.9 2022-23 * BRK 10 9 41.9 30.8 100.0 0.1 1.4 1.5 1.7 1.3 0.6 0.2 0.1 3.3 2022-23 * MIA 5 13 35.7 16.7 0.0 0.2 1.6 1.8 1.0 2.0 0.8 0.2 0.6 2.2 2023-24 MIA 9 15 45.5 41.2 100.0 0.7 0.9 1.6 1.6 1.3 1.0 0.6 0.3 4.3 Total 24 12 42.3 33.3 100.0 0.3 1.3 1.6 1.5 1.5 0.8 0.3 0.3 3.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.