Larry Nance Jr. sera prêt pour le début de la saison régulière des Pelicans

Une fois de plus, les Pelicans n’ont pas été gâtés avec les blessures durant cette présaison, entre Trey Murphy III, Naji Marshall, Jose Alvarado ou encore Cody Zeller sans oublier Larry Nance Jr, touché à la cheville.

S’il n’a pas pu prendre part aux matchs de présaison, l’intérieur de 30 ans a profité des derniers jours de « training camp » pour revenir à 100%. Et l’entraînement d’hier a confirmé ce dont il n’avait jamais douté : il sera bel et bien apte pour le début de la saison régulière, ce mercredi à Memphis.

« Je me sens bien. Il n’a jamais été question de manquer l’Opening Night, et ce n’est toujours pas le cas », a-t-il déclaré. « Si j’étais un joueur moins mobile, j’aurais pu revenir bien plus tôt. Mais comme je dois faire beaucoup en défense, sur la mobilité avec mes pieds, ça a pris un peu plus de temps, mais je me sens bien ».

Attendu dans un poste de pivot « small ball » avec un profil plus défensif, il s’est dit prêt à faire les sacrifices nécessaires en attaque, sur le tir à 3-points notamment, pour le bien de l’équipe.

« Où étions-nous l’an dernier en terme d’efficacité défensive ? Sixièmes ? Donc je sacrifierai ces positions à 3-points. Tant qu’on reste dans le Top 10 défensif de la ligue, et qu’on peut faire progresser notre attaque ».

Après Larry Nance Jr, c’est Cody Zeller qui pourrait être le prochain à quitter l’infirmerie de New Orleans. Touché au dos, il a repris l’entraînement complet depuis jeudi et pourrait lui aussi être à disposition de Willie Green mercredi. Jose Alvarado (cheville) a de son côté participé à des parties de l’entraînement, sans contact.

Larry Nance, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 63 20 52.7 10.0 68.1 1.6 3.4 5.0 0.7 2.0 0.9 0.7 0.4 5.5 2016-17 LAL 63 23 52.6 27.8 73.8 1.9 4.0 5.9 1.5 2.4 1.3 0.9 0.6 7.1 2017-18 * All Teams 66 22 58.1 16.7 66.4 2.4 4.4 6.9 1.2 2.6 1.3 0.8 0.6 8.7 2017-18 * LAL 42 22 60.1 25.0 63.2 2.6 4.2 6.8 1.4 2.7 1.4 1.0 0.5 8.6 2017-18 * CLE 24 21 55.0 12.5 72.0 2.2 4.8 7.0 1.0 2.5 1.2 0.4 0.8 8.9 2018-19 CLE 67 27 52.0 33.7 71.6 2.5 5.7 8.2 3.2 2.9 1.5 1.5 0.6 9.4 2019-20 CLE 56 26 53.1 35.2 67.6 1.9 5.4 7.3 2.2 1.6 1.0 1.1 0.4 10.1 2020-21 CLE 35 31 47.1 36.0 61.2 1.5 5.2 6.7 3.1 2.1 1.7 1.6 0.5 9.3 2021-22 * All Teams 46 23 52.2 32.9 70.2 1.6 3.8 5.4 1.8 1.8 0.9 0.8 0.4 7.0 2021-22 * POR 37 23 51.5 30.6 65.3 1.6 4.1 5.7 2.0 1.8 1.0 0.7 0.4 6.9 2021-22 * NOP 9 20 55.1 50.0 100.0 1.6 2.8 4.3 0.9 1.9 0.6 1.1 0.8 7.3 2022-23 NOP 65 21 61.0 33.3 69.6 1.6 3.8 5.5 1.8 2.1 0.9 0.7 0.6 6.8 2023-24 NOP 61 20 57.3 41.5 77.0 1.5 3.5 5.0 1.9 1.6 1.0 0.8 0.3 5.7 Total 522 23 54.0 34.2 69.6 1.9 4.3 6.2 1.9 2.1 1.2 0.9 0.5 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.