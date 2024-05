Jrue Holiday a choisi le 4 en hommage à Isaiah Thomas

Parce que le numéro 21 est retiré aux Celtics, en hommage à Bill Sherman, Jrue Holiday a été contraint de changer de numéro en arrivant à Boston. Depuis le début de la présaison, l’ancien meneur des Bucks et des Pelicans porte le numéro 4, et il a expliqué que c’était un hommage à Isaiah Thomas.

« Jrue Holiday a dit qu’il avait choisi le numéro 4 parce que lui, ses frères et sa soeur sont 4, et à cause d’Isaiah Thomas » explique Gary Washburn du Boston Globe. « Il a contacté Isaiah avant de choisir le numéro. »

Ce que l’ancien lutin des Celtics a confirmé dans un message posté sur les réseaux sociaux.

« Je suis super proche de la famille Holiday depuis 2008 ! C’est mon pote ! » écrit Isaiah Thomas, dont l’un des surnoms était le « King in the Fourth » pour ses exploits dans les derniers quart-temps à Boston.

Been super close with the holiday family since 2008! That’s my dawg. Go kill in that shit familyyyyy lol https://t.co/9o6Qj27xMQ

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) October 19, 2023