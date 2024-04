Les Celtics très heureux d’avoir recruté Jeff Van Gundy

Joe Mazzulla et Jeff Van Gundy avaient déjà un point commun : ils ont tous les deux été titularisés comme « head coach », après une expérience d’assistant, au jeune âge de 34 ans. Aujourd’hui, les deux hommes officient au sein de la même maison, les Celtics, le second y ayant accepté un poste de consultant.

Récemment remercié par la chaîne ESPN, après y avoir occupé pendant des années le poste de consultant, « JVG » apportera sa riche expérience d’ancien entraîneur. Il a officié chez les Knicks, qu’il a menés jusqu’à la finale NBA 1999, et les Rockets pendant onze saisons en tout (57.5% de victoires).

« Il est tellement humble et accessible, et il a toujours fait des efforts pour aider les autres », apprécie chez lui Brad Stevens, selon qui Jeff Van Gundy « a été un consultant officieux pour beaucoup d’entre nous qui avons grandi dans le coaching ».

Les deux hommes s’étaient rencontrés en juillet dernier, lors de la ligue d’été de Las Vegas. Le président du club et le coach Joe Mazzulla s’étaient mis d’accord pour le recrutement de Jeff Van Gundy, notamment pour une potentielle intégration au sein du « coaching staff ». Il aura finalement un rôle plus large, sous la direction de Brad Stevens. « Nous sommes heureux qu’il soit là pour apporter son expérience, son expertise et sa sagesse à notre groupe », énumère ce dernier.

« Chaque fois que vous pouvez ajouter des professionnels de haut niveau, avec du caractère, il n’y a pas à réfléchir. Il a connu toutes les situations imaginables en NBA, comme entraîneur, en FIBA, on a de la chance de l’avoir », formule de son côté Joe Mazzulla qui constate déjà une « valeur ajoutée » liée à son arrivée.

Le jeune technicien entend s’appuyer sur le nouveau venu, capable de poser un autre regard : « C’est bien d’avoir quelqu’un qui n’était pas là auparavant et qui peut avoir un avis impartial sur la situation et sur ce qu’il faut faire. C’est une sorte de regard neuf parce qu’il n’est pas là en permanence. »

Ce recrutement est également validé à l’extérieur, par l’actuel coach des Knicks, Tom Thibodeau, et ami très proche de son homologue. « Ce n’est pas seulement un grand entraîneur, c’est aussi une personne formidable. Donc, quelle que soit la prochaine étape pour lui, je sais qu’il sera à la hauteur », prédit le coach des Knicks.