Avec les Celtics, Kristaps Porzingis digère son forfait à la Coupe du monde

La Lettonie aura marqué la Coupe du monde de son empreinte avec son parcours terminé à la cinquième place de la compétition. Malheureusement pour lui, Kristaps Porzingis aura passé la compétition au bord du terrain, à encourager ses compatriotes.

Victime d’une fasciite plantaire, l’intérieur des Celtics a raconté avoir été très touché par ce contre-coup le privant d’une campagne historique avec son pays. La voie de la sagesse l’a emporté, mais la pilule a été difficile à avaler.

« Ça a été très dur », a-t-il confessé. « Le jour où j’ai pris la décision, enfin ce n’est pas moi qui l’ai prise, puisque nous avons pris la décision de manière collégiale. J’ai dû dire à l’entraîneur que je ne pourrais pas jouer. C’était très dur ».

Une mise au vert salutaire

La décision du joueur, avec l’aval du groupe letton, a notamment été guidé par la perspective d’arriver à 100% pour le début du camp d’entraînement de sa nouvelle équipe, Boston, où il va enfin pouvoir concourir pour une bague de champion. Il n’en a jamais eu l’occasion au cours de sa carrière.

« A ce stade de ma carrière, c’est ce que je voulais vraiment, pouvoir essayer de tout gagner », ajoute Porzingis. « Surtout en portant ces couleurs, celles, comme je n’arrête pas de le dire, de l’une des deux franchises si ce n’est la plus emblématique des franchises existantes. Et je joue pour cette équipe. C’est donc absolument incroyable. C’est une opportunité incroyable pour moi, et j’en suis très reconnaissant ».

De retour en pleine forme, Porzingis a rassuré tout le monde dès les premières minutes de sa première sortie face aux Sixers, avec du tir extérieur mais aussi de l’activité près du cercle des deux côtés du parquet.

Les Celtics ont freiné Porzingis

Le Letton a notamment crédité le bon travail du staff des Celtics qui a su faire de patience pour lui permettre de revenir progressivement à son meilleur niveau.

« Ça ne m’a pas du tout gêné », a-t-il confié au sujet de son retour et sa voûte plantaire redevenue indolore. « Le staff médical a fait un travail incroyable en me remettant sur pieds lentement. Je voulais y aller tout de suite, dès que je suis arrivé, pour m’entraîner le premier jour. Mais ils m’ont un peu freiné. Je les ai écoutés et ça s’est parfaitement bien passé, pour que je sois prêt pour le camp d’entraînement et à retourner au jeu ».

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 Total 402 31 45.3 35.9 82.7 1.8 6.2 8.0 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.