Erik Spoelstra a enfin vu en vrai le phénomène Victor Wembanyama

Vingt-quatre heures après la démonstration de Victor Wembanyama face au Heat, la NBA reste sous le choc de ce qu’elle a vu. Auteur de 23 points, le pivot des Spurs a impressionné par sa facilité technique, mais aussi sa mobilité et son volume de jeu. Aux premières loges pour découvrir le phénomène, il y avait Erik Spoelstra, et il avoue qu’il a été bluffé !

« On dirait moi l’autre jour avec mon fils de 5 ans »

« On ne voit pas vraiment ça tous les soirs. C’est clair. J’étais tout aussi curieux, et j’anticipais le fait de voir à quoi il ressemble en vrai » confie le coach de Miami. « C’est différent, bien sûr. On dirait moi l’autre jour avec mon fils de 5 ans. Sa manière de dunker. Il ne saute même pas ! Tout le battage médiatique et le reste, on dirait que c’est bien réel ».

Côté Spurs, Tre Jones peut confirmer que c’est bien réel, et il prévient qu’il va falloir s’habituer à voir « Wemby » dans les highlights. « Cela devient presque normal », assure le meneur des Spurs. « Il fait des choses extraordinaires jour et nuit ».

Pour Devin Vassell, cela va même augmenter avec le temps puisque ce n’est qu’une question de confiance et de découverte de son potentiel.

« Ils sont surpris que je puisse faire certaines choses »

« Le plus important, c’est la confiance », confie son coéquipier. « Il y a des moments où il remonte le terrain en dribbles. Quand vous voyez quelqu’un de 2m20 qui remonte le terrain, vous pensez surtout à aller chercher la balle. Mais il peut le faire lui-même. Il va nous faciliter la tâche, et nous devons lui faciliter le jeu. On est tous entrain de le découvrir, mais croyez-moi, c’est plaisant ! »

Le Français n’en demande pas plus : « Mes coéquipiers apprennent à jouer avec moi, parce qu’ils sont surpris que je puisse faire certaines choses. Mais je suis dans la meilleure ligue du monde maintenant, et les gars apprennent plus vite. »