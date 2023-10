Brandin Podziemski, une belle surprise pour Stephen Curry

10 points, 10 passes, 6 rebonds et le meilleur +/- du match (+16) en 26 minutes. Même s’il n’a pas vraiment trouvé la mire de loin (1/5), Brandin Podziemski a parfaitement compensé dans les autres secteurs face aux Lakers.

Son jeu à deux avec Dario Saric a ainsi été très intéressant, tout comme sa capacité à trouver ses partenaires en effectuant les bons décalages, au bon moment et dans le bon tempo.

« BP a vraiment montré à quel point il comprend le basket, alors qu’il est très jeune (20 ans), et à quel point il a confiance en son jeu. Ça se voit dès qu’il met un pied sur le terrain », expliquait ainsi Stephen Curry, impressionné par l’attitude du rookie lors du « training camp » et des matchs de présaison. « Il est une belle surprise ».

Car comme l’explique le double MVP, on ne sait jamais trop quoi attendre des débutants.

« On attend que Klay fasse son truc, pareil pour (Kevon Looney). On attend que (Andrew Wiggins) revienne et domine. Tous ces gars, on peut s’attendre à ce qu’ils fassent ce qu’ils ont toujours fait. Moi aussi. »

Quelle place dans une rotation très dense ?

Pour les rookies, c’est forcément différent, surtout quand ils sont plongés dans un effectif aussi expérimenté. Mais si Brandin Podziemski est capable de fulgurances, son jeu reste maîtrisé. Ce qui a de quoi plaire à Steve Kerr.

« Brandin comprend vraiment bien le jeu. Il était le leader de l’équipe au niveau des passes déviées depuis le début du camp d’entraînement. Il a toujours un temps d’avance sur les systèmes, des deux côtés du terrain. Il fait les bonnes rotations défensives, il fait les bonnes transmissions et il surprend les défenses par ses renversements de jeu. Il sent vraiment superbement le jeu » répète ainsi le technicien.

De quoi lui offrir de vraies minutes dans la rotation de Steve Kerr, sur un poste de meneur de jeu qui risque pourtant d’être bouché cette saison avec Stephen Curry, Chris Paul mais également Cory Joseph ?