Al Horford, mentor défensif de Kristaps Porzingis

Bon an, mal an, à 37 ans passés, Al Horford joue ses 30 minutes par match. Sera-t-il titulaire cette saison après les arrivées de Jrue Holiday et de Kristaps Porzingis ? Ce n’est pas certain, mais ses qualités défensives seront encore plus précieuses après les départs de Marcus Smart et Robert Williams.

Le Dominicain devient presque le garant de la défense des Celtics, et ces premiers jours d’octobre sont consacrés à l’encadrement de Kristaps Porzingis. Déjà bon sur le pick-and-roll et les couvertures, le Letton va devoir progresser dans l’intimidation et imposer ses 2m20.

« J’ai l’impression que le fait que nous soyons tous les deux arrivés ici début septembre nous a permis de prendre un bon départ », estime Al Horford. « Il est évident que nous avons encore du chemin à parcourir, en continuant à développer cette cohésion, mais je suis plutôt satisfait de là où nous en sommes ».

« Chez nous, on lui demande d’en faire beaucoup, de couvrir beaucoup de choses »

A écouter Al Horford, Kristaps Porzingis apprend vite et son activité et sa protection du cercle sont déjà là.

« Je trouve qu’il fait du bon travail dans son attention aux détails, en particulier sur le plan défensif », poursuit-il. « Chez nous, on lui demande d’en faire beaucoup, de couvrir beaucoup de choses. J’ai déjà l’impression qu’il m’aide à couvrir différentes positions sur le terrain. Tout le monde connaît son jeu. En attaque, il est très bon. Nous savons qu’il peut faire beaucoup de choses. Mais en défense, il fait du bon travail en nous parlant, en protégeant le panier et en restant actif. »

Pour Kristaps Porzingis, il existe une certaine pression puisqu’il remplace Robert Williams, qui avait décroché une place dans une All-Defensive Team. Mais Al Horford insiste, son nouveau coéquipier a le niveau.

« Simplement, je trouve qu’il a les bons instincts. Parfois, ce n’est pas facile quand vous êtes sur la ligne de fond et que vous essayez de comprendre quand il faut aider, quand il faut laisser reculer, des choses comme ça. Sur ce que je vois, c’est assez facile. Il est capable de couvrir, de faire une action et de nous aider. »