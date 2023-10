Chris Paul s’en remet à son vécu pour bien s’intégrer à Golden State

Depuis qu’il a rejoint les Warriors en juin dernier, la question de l’intégration de Chris Paul au sein des « Dubs » est sur toutes les lèvres. Cette fois-ci, après l’avis tranché (positivement) de Draymond Green, c’est au tour de « CP3 » himself d’évoquer la question auprès de NBC Sports.

Pour le meneur de 38 ans, il n’y a ainsi guère de doute non plus : tout se passera pour le mieux à Golden State, compte tenu de son vécu à la fois individuel et collectif.

« Je suis sérieux. Ça paraît si simple, mais j’ai 19 saisons d’expérience. Le jeu n’a pas changé, à moins que l’on ne shoote avec quelque chose de différent [d’un ballon] désormais. J’ai passé deux ans à l’université et j’ai la sensation que, ce qui joue en ma faveur, c’est que ce n’est pas la première fois que je change d’équipe et ce n’est donc pas la première fois que j’entends des rumeurs extérieures. Dès que je change d’équipe, tout le monde dit que ça ne va pas fonctionner », déclare celui qui a cumulé 6 points à 2/6 au tir, 4 passes mais 5 balles perdues en 20 minutes, pour son premier match de présaison face aux Lakers.

Tout le monde avance dans la même direction

D’abord attendu dans le cinq, blessure de Draymond Green oblige, Chris Paul ne sait pas encore s’il devra ensuite s’asseoir sur le banc pour la première fois de sa carrière, et ainsi enfiler un nouveau rôle de 6e homme.

Ce qui est clair, en revanche, c’est que l’ancien joueur des Suns n’a eu aucun mal à se faire accepter par le vestiaire californien, prêt à avancer dans la même direction, à savoir vers le titre.

« Probablement la fluidité avec laquelle se sont faites les choses », répond-il, quand on lui demande ce qui l’a le plus surpris dans sa transition vers sa nouvelle équipe. « Je me souviens du premier jour où je suis allé à la salle à Los Angeles et où tout le monde allait s’y rendre ensemble. J’ai emmené mon fils et quelques-uns de ses amis, donc on ne sait jamais à quoi ça va ressembler. Étonnamment, et je ne sais pas si c’est surprenant, nous avons de nouveaux gars, donc tout le monde est juste enthousiaste par rapport à ce que l’on essaie de construire. »

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.4 5.1 7.8 2.8 2.2 2.4 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.1 17.3 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 4.0 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 Total 1214 34 47.2 36.9 87.0 0.6 3.9 4.5 9.5 2.4 2.1 2.4 0.2 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.