Son rôle chez les Warriors n’est pas encore correctement défini mais, ce qui semble en revanche prendre forme, c’est qu’en l’absence de Draymond Green, blessé, Chris Paul s’installera dans le cinq de départ de Steve Kerr.

Ensuite, une fois « Dray » revenu de blessure, se posera alors la question de l’utilisation de « CP3 » au sein d’une franchise où la culture de la gagne est fortement implantée depuis une décennie.

À en croire l’intérieur de Golden State, il n’y a en tout cas pas d’inquiétude à avoir sur l’intégration future et réussie de son nouveau coéquipier.

« Il a beaucoup gagné, il veut gagner et c’est un winner, donc je pense que tout doit partir de là, puisque vous associez là des winners et c’est toujours une bonne chose », indique-t-il à ce sujet. « Les gens qui ne gagnent pas s’interrogent sur l’association de winners, car ils ne savent pas ce que gagner implique. Donc quelqu’un qui ne gagne pas préférerait en fait s’associer à un loser, car ils ont l’habitude de perdre. Moi, je préférerais largement me lier à un winner, car il a des habitudes de winner, il comprend le fait de gagner et je n’ai pas besoin de lui apprendre des manières de gagner. Parfois, vous devez apprendre à un loser les manières de gagner et ça peut ne pas fonctionner. Chez nous, on s’identifie [à lui] et nous savons que Chris est un winner. »

860 victoires en carrière !

S’il n’a certes jamais accroché le titre NBA, Chris Paul n’en reste pas moins l’un des joueurs les plus victorieux de l’histoire, affichant 860 succès en saison régulière et en playoffs. Soit le 24e plus gros total de tous les temps…

Suffisant pour convaincre Draymond Green de la pertinence de l’arrivée dans la Baie du vétéran de 38 ans, accessoirement double champion olympique.

« Nous n’allons pas nous asseoir, regarder notre équipe et essayer de trouver n’importe quelle raison pour laquelle les gens diront ‘Il ne rentrera pas dans le moule, parce que ci, parce que ça…’. En fait, il rentre dans le moule parce qu’il gagne et parce que nous gagnons. C’est la chose la plus importante quand vous pratiquez ce sport », ajoute le quadruple champion NBA, qui n’a donc que faire des critiques extérieures.

Hall of Famer en puissance, considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs meneurs de l’histoire et loué pour son leadership, Chris Paul pourra donc maintenant compter sur Draymond Green pour perturber ses adversaires, assurer ses arrières et l’aider à remplir son palmarès avec la plus belle des distinctions collectives.

Un comble pour ces deux joueurs habitués à se tirer la bourre en playoffs dans les années 2010…

« Nous l’avons affronté, nous savons ce que c’est que d’être dans une tranchée face à lui. Ce n’était pas plaisant, donc j’imagine que ce sera beaucoup plus amusant d’être à ses côtés et j’ai hâte d’y être », considère Draymond Green. « Quand vous pouvez ajouter un joueur qui est autant respecté, qui a son CV, qui a son savoir basketballistique et qui a sa volonté de gagner, c’est positif pour n’importe quelle équipe. »

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.4 5.1 7.8 2.8 2.2 2.4 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.1 17.3 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 4.0 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 Total 1272 34 47.1 36.9 87.0 0.6 3.9 4.5 9.4 2.4 2.1 2.3 0.2 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.