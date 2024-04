Kemba Walker entrevoit le bout du tunnel

Les débuts de Kemba Walker avec Monaco sont imminents ! C’est en tout cas ce qu’a promis le meneur de la Roca Team, qui a donc retrouvé les chemins de l’entraînement cette semaine, première étape indispensable avant d’espérer revoir les parquets.

« Je serai de retour très bientôt », a-t-il lancé dans une vidéo publiée sur les réseaux du club princier. « Mon premier entraînement s’est bien passé. Je suis content, enthousiaste, d’être de retour avec les gars. Parce que ça faisait longtemps, Les gars font de gros efforts pour m’intégrer. Je continue d’apprendre la philosophie de jeu, les systèmes, ce genre de choses. Tout s’est bien passé jusqu’à présent ».

Une grosse concurrence à l’arrière

Le meneur de 33 ans prend son temps pour retrouver son meilleur niveau et être en mesure de rivaliser avec une grosse concurrence sur les postes arrières au sein de l’effectif monégasque. Pour l’instant, son processus devant le mener à retrouver les terrains se déroule visiblement pour le mieux.

« Les gars prennent vraiment leur temps avec moi, juste pour m’aider à me situer et bien m’intégrer à l’équipe pour chaque système, chaque action. Je continue de m’améliorer jour après jour. Je me sens bien, ça a été beaucoup de travail pour en arriver à ce point. Maintenant, c’est juste maintenir ça. J’ai encore beaucoup de travail à faire. Mais je me sens bien. C’était un objectif de prendre mon temps, travailler plus dur et progresser chaque jour, ce que j’ai fait. Les coachs ici m’ont vraiment concocté un super programme (…). C’était dur, mais je devais le faire. La prochaine étape maintenant, c’est de retourner sur le terrain, retrouver l’endroit que j’aime le plus ».

Alors que les Monégasques vont disputer leur premier match de la saison d’Euroleague à domicile ce soir face à la Virtus Bologne de Marco Belinelli, Isaia Cordinier et Tornike Shengelia, Kemba Walker a également confié sa soif de réussir sous ses nouvelles couleurs.

« J’aime les défis. J’aime la compétition au plus haut niveau. Pour moi, le basket reste du basket. Je dois juste m’adapter à une nouvelle équipe. J’ai hâte d’ouvrir le prochain chapitre de ma carrière », a-t-il poursuivi sur le site de l’Euroleague. « Je suis enthousiaste de faire partie de cette équipe et de pouvoir faire ce que je peux. Je veux simplement gagner, c’est tout. Je veux continuer à contribuer aux succès de ce club ».