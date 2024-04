La Curry 11 débarque en France !

La Curry 11 sera au rendez-vous de la reprise de la saison régulière. La 11e chaussure signature de Stephen Curry fait son entrée sur le marché mondial ce vendredi, avec un nouveau modèle toujours à la pointe de la technologie.

Pour ce premier coloris, Under Armour a dévoilé la version « Futur Curry » avec une tige en noir et blanc complétée de finitions en bleu clair. On reste sur du Low Top mais avec pas mal de nouveautés toutefois niveau design et composition.

La technologie UA Warp reste présente à la base de la tige, assortie d’une bande noire sur le dessus du pied. La semelle est quant à elle dotée d’un système d’amorti UA Flow à double densité

La Curry 11 « Future Curry » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers pour 170 euros.