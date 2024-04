Jericho Sims repositionné à temps plein comme ailier-fort ?

C’est la question (pour le moment) sans réponse concrète chez les Knicks : après le départ vers les Pacers d’Obi Toppin cet été, qui sera la nouvelle doublure de Julius Randle ? Un peu par défaut, Josh Hart s’est déjà porté volontaire il y a quelques jours avant l’ouverture du « training camp », tout comme RJ Barrett.

Un peu plus d’une semaine plus tard, une autre option émerge après le premier match de présaison de New York : c’est Jericho Sims qui pourrait remporter la mise. Lundi soir contre les Celtics (victoire 114-107), le pivot qui entre dans sa troisième année en NBA a effectivement joué 25 minutes en sortie de banc, quasiment toutes passées en tant qu’ailier-fort aux côtés de Mitchell Robinson ou Isaiah Hartenstein, pour 7 rebonds et 3 passes.

« Nous voulions simplement jeter un oeil à cette combinaison, avec [Jericho Sims] », expliquait à ce sujet Tom Thibodeau. « Sachant que Josh [Hart] ne jouait pas et que Julius [Randle] avait un temps de jeu limité, c’était la bonne opportunité. »

Une question d’équilibre

La saison dernière, la « formule » à deux pivots avait été testée par « Thibs » pendant 139 minutes seulement. Mais sur ce court échantillon, les Knicks dominaient leurs adversaires de 7 points. De quoi convaincre le technicien des Knicks, adepte d’une défense solide et d’un rebond sécurisé, que cette audacieuse combinaison pourrait fonctionner.

« Je pense qu’il est nécessaire d’avoir trois pivots dans un effectif. Mais [Jericho] est de plus en plus à l’aise à jouer comme ailier-fort », ajoute Tom Thibodeau. « Cela renforce le rebond. On veut jouer vite en attaque, mais sans sacrifier le rebond. »

Reste donc à trouver le bon équilibre : assurer une présence solide au rebond défensif, tout en ayant une attaque suffisamment dynamique de l’autre côté. Au regard des limitations évidentes qu’une paire Sims / Robinson ou Sims / Hartenstein affichera en attaque, on imagine que la paire Immanuel Quickley / Donte DiVincenzo sera alors particulièrement importante en sortie de banc pour équilibrer les forces.