Pour revenir sur le marché du basket, après son rachat par Authentic Brands Group en 2022, la marque Reebok a tout simplement été chercher les deux noms les plus connus de son histoire : Shaquille O’Neal et Allen Iverson.

Les deux Hall of Famers viennent en effet d’être nommés président et vice-président de la branche basket de la marque, nous apprend Boardroom.

Un retour aux sources pour le Shaq, premier joueur à avoir sa chaussure signature à Reebok en 1992 et qui voulait pendant un temps racheter la marque, puis pour Allen Iverson dont la première chaussure, la fameuse « Question », est entrée dans l’histoire des sneakers.

« On a réuni deux de nos athlètes historiques et on leur confie de véritables postes de direction au sein de notre entreprise », explique Todd Krinsky, le PDG de Reebok. « Il s’agit d’une initiative inédite dans notre secteur. »

« Shaq et A.I de retour, ça fait du bien »

Les deux MVP seront ainsi plus ou moins en concurrence avec d’autres collègues de la NBA : Tony Parker, ambassadeur et conseiller chez adidas, ou encore Kyrie Irving, désormais directeur de la création à Anta. Quel sera la mission de l’ancien joueur des Lakers ?

« On veut faire les choses différemment. C’est ce qui a fait notre réputation à l’époque et on veut rester fidèle à ça aujourd’hui », annonce Shaquille O’Neal. « Une grande partie de mon rôle consistera à profiter de mon réseau pour créer des liens, mettre la marque en relation avec les joueurs et aider ces derniers à se développer dans le cadre de leur partenariat avec Reebok. »

Quant à Allen Iverson, Shaquille O’Neal explique qu’il est un des « pères fondateurs de Reebok Basketball. Il n’y a personne avec qui je préfèrerais travailler pour amener une nouvelle génération de joueurs chez Reebok. Shaq et A.I de retour, ça fait du bien ».

Il faudra néanmoins être patient avant d’apprécier le travail et les idées des deux anciennes stars de la ligue puisque la marque Reebok Basketball sera entièrement relancée début 2025…