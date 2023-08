Tony Parker devient ambassadeur d’adidas : « J’ai vu tout ce qu’ils ont fait avec Zidane »

Après 13 ans chez Nike et 10 ans avec Peak, Tony Parker change d’équipementier, et il rejoint adidas comme « ambassadeur mondial » et « conseiller stratégique » ! Un partenariat qui va bien au-delà de TP. « Il s’est vraiment investi dans le basket-ball des jeunes, non seulement en France, mais dans toute l’Europe », explique Paul Webber, directeur du marketing mondial chez adidas. « Nous voulons continuer à développer tout ça ensemble. »

Pour Cam Mason, autre responsable du marketing chez adidas, « Tony Parker est une icone. Une légende. Un Hall of Famer. C’est une légende en Europe et nous avions besoin de quelqu’un qui puisse être un partenaire. »

« En fait, je me suis rendu compte que je portais des maillots et des chaussures adidas »

A Nick De Paula, Parker révèle les dessous de son arrivée chez adidas. « Je cherchais un partenaire pour mon équipe, l’ASVEL. Je possède l’équipe masculine et l’équipe féminine, ainsi que mon académie. J’étais avec Peak et je savais que nous allions vers la fin de mon contrat. Je voulais essayer d’avoir un partenaire qui soit professionnel et qui puisse vraiment m’aider à développer mon équipe. C’est ainsi que tout a commencé » raconte Parker. « L’équipe de football de Lyon était déjà sponsorisée par adidas. Puis en 2019, Adidas est devenu le sponsor basket de mon équipe masculine, de l’équipe féminine et de l’académie. L’année dernière, nous avons fait un seul design de maillot que toutes les équipes ont porté et nous essayons de faire beaucoup de choses ensemble. En fait, je me suis rendu compte que je portais des maillots et des chaussures adidas. Je me suis dit : « Je pense que je devrais aussi signer avec adidas. »

Ce qui n’était qu’une boutade prend ensuite forme avec une foule de projet à un an des Jeux olympiques 2024 à Paris.

« J’étais très satisfait lorsque nous avons eu notre première discussion avec le grand patron en France et que nous avons parlé de ce que nous pourrions faire ensemble, avec les Jeux olympiques qui se tiendront en France l’année prochaine et les différents courts que nous pourrions créer dans toute la France » poursuit Parker. « Nous avons tellement d’idées, avec tout ce que je fais avec mes camps et ma fondation, que c’était tout simplement une bonne idée. Maintenant, nous discutons de la possibilité d’organiser l’EuroCamp dans mon académie en France. Adidas a tellement d’idées géniales et une équipe formidable, que c’était le moment idéal et une adéquation parfaite – pour longtemps, je l’espère. »

Enfin, ce qui a aussi influencé Parker, c’est le partenariat créé par adidas avec Zinedine Zidane, peut-être le plus grand footballeur français de l’histoire. « J’ai vu tout ce qu’ils ont fait en France avec [Zinedine] Zidane dans le football, et j’espère que nous pourrons faire quelque chose de similaire dans le basket-ball. Après votre carrière, vous avez toujours une image, vous pouvez être un ambassadeur de la marque, vous pouvez aider les jeunes qui montent et participer au choix des joueurs que nous devrions signer. C’est quelque chose que j’aime faire. »

Crédit photo : adidas