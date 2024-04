Kawhi Leonard exhorte les Clippers à progresser en attaque

Non content de souhaiter, comme son coach, que les Clippers retrouvent le Top 5 des meilleures défenses de la ligue, Kawhi Leonard se montre également exigeant en attaque, car il considère que son équipe n’est pas encore au niveau dans ce domaine.

C’est en tout cas ce que le double MVP des Finals a retenu du deuxième match de présaison de Los Angeles, même si tout n’était pas à jeter pour autant dans cette victoire acquise contre Utah.

« Nous faisons du bon boulot, on joue dur, j’ai la sensation que nous jouons avec de l’énergie et de l’intensité en défense, et c’est tout ce que l’on peut demander, surtout en présaison », s’est-il d’abord réjoui, avant de se montrer plus critique. « Le problème, c’est que l’on ne connaît toujours pas les systèmes. Certains gars ne connaissent pas les actions donc, quand nous allons retourner à l’entraînement, il va vraiment falloir que l’on se concentre là-dessus. Nous ne pouvons pas connaître le même effondrement que la saison dernière. Il faut commencer dès maintenant, être capable de construire et de pouvoir s’ajuster une fois que nous serons en avril. »

Une attaque en chantier

Ccompte tenu de son statut, Kawhi Leonard ne manque donc pas de se faire entendre dès qu’il en ressent la nécessité.

« Je sais qu’il a eu quelques discussions pendant les temps-morts, car nous avons en quelque sorte mal exécuté cinq actions, donc il est venu sur le banc et il a reproché aux gars de ne pas bien exécuter [les actions] et de ne pas les connaître », confie à ce propos Tyronn Lue.

Un Tyronn Lue qui partage en tout cas l’avis de son franchise player concernant l’attaque en chantier des Clippers.

« Offensivement, nous devons maintenant commencer à rattraper notre retard et c’est ce que nous allons faire », assure le coach, néanmoins satisfait de ce que proposent ses joueurs en défense, en dépit des absences de Norman Powell, Marcus Morris et Brandon Boston Jr, ainsi que de la sortie sur blessure d’Ivica Zubac contre le Jazz.

À deux semaines de la reprise, Los Angeles est donc toujours en phase de rodage, sans être non plus au complet, et il reste deux matchs de présaison aux coéquipiers de Kawhi Leonard pour monter en puissance et être fin prêts le 25 octobre prochain…

« Nous devons nous assurer de nous tenir mutuellement responsables quand il s’agit de bien connaître les systèmes », explique l’ailier All-Star, dont l’équipe est décidément très sérieuse depuis le début de son camp d’entraînement. « Tyronn Lue fait de l’excellent travail pour nous permettre d’accumuler les répétitions, mais c’est à nous de savoir ce que l’on fait sur le terrain. Je veux vraiment voir ça avant le début de saison. »