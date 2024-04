Les Clippers s’entraînent à la dure

« Plusieurs vétérans ont dit que c’était le training camp le plus dur de leur carrière. » Robert Covington annonce la couleur. Il faut dire que Tyronn Lue n’a pas hésité à programmer deux entraînements par jour pour ses Clippers, ce qu’il ne faisait pas ces dernières saisons.

Ce n’est pas un hasard, cela traduit clairement une volonté de mettre les mains dans le cambouis.

« C’est le moment de se réveiller », annonce le coach des Clippers au Los Angeles Times. « Avec la nouvelle NBA, les choses ont changé, mais j’estime qu’il faut revenir à l’ancienne façon de travailler dur. On a une opportunité d’être une très bonne équipe, mais il faut se mettre au boulot. Ça ne viendra pas du jour au lendemain. Je veux qu’on bosse dur au quotidien, qu’on joue dur et que ça devienne naturel. »

Les Clippers misent sur le physique

Los Angeles, qui peut enfin compter sur Paul George et Kawhi Leonard en bonne santé en octobre, une première depuis 2020, a déjà affiché ses ambitions avec l’envie de revenir dans les meilleures défenses de la ligue. Pour ça, il faudra mettre de l’intensité sur les parquets, et ça commence dès les premiers entraînements.

« Je pense que c’est le training camp le plus dur depuis que je suis avec les Clippers », confirme Ivica Zubac, dont le premier camp remonte à 2019. « On en fait beaucoup, on court énormément, c’est très physique. On veut être l’équipe la plus physique chaque soir et c’est comme qu’on devient une des meilleures défenses. »

Mais pourquoi les Clippers sont-ils plus intenses cet automne que les autres années, ou qu’en 2022 par exemple ? Kawhi Leonard, qui revenait alors d’une saison blanche, a un début de réponse.

« L’année dernière, tout le monde était impatient que je revienne et je dirais qu’on a manqué des étapes », analyse le MVP des Finals 2014 et 2019. « C’était la faute de tout le monde, de moi, des coaches, des dirigeants. J’espère qu’on va pouvoir reprendre à zéro. Tyronn Lue a fait un excellent travail pour construire nos fondations et nous donner les bases. »