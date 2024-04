Klay Thompson va désormais défendre sur des intérieurs

Pendant la conférence de presse qui résumait le premier jour du « training camp » des Warriors, Steve Kerr a fait une annonce concernant Klay Thompson. Plus précisément sur les futures missions défensives de son joueur cette saison.

« Il va défendre sur des ailiers-forts », prévient le coach de Golden State. « On pense qu’il peut le faire : il est assez puissant physiquement et il l’a déjà fait après des changements en défense. Ce sera différent pour lui et on verra comme il s’en sort. »

Un choix qui semble logique puisque si l’arrière partage des minutes avec Stephen Curry, Chris Paul et Andrew Wiggins par exemple, il faudra bien s’occuper d’un des intérieurs adverses. De plus, Klay Thompson l’a fait dans le passé, sur Kevin Love pendant les Finals entre 2015 et 2018, ou encore sur Jarred Vanderbilt en playoffs la saison passée. Sans oublier qu’avec ses deux grosses blessures et ses bientôt 34 ans (il les aura en février), il n’a plus la même mobilité pour s’occuper continuellement des meneurs de jeu et arrières.

Néanmoins, pour un joueur extérieur qui pèse moins de 100 kilos et culmine à 1m98, n’est-ce pas risqué ?

« Il semble que la NBA n’a plus vraiment de postes désormais et celui d’ailier-fort est bien différent de celui qu’il était quand j’étais gamin », a commenté le quadruple champion. « Les postes 4 comme Kevin Garnett, Tim Duncan, Amar’e Stoudemire – il y en avait tellement à l’époque – jouent au poste 5 désormais. Je ne vois pas ça comme une transition compliquée. »

« J’accepte ce défi et je ne vais pas fuir devant »

Pas de panique donc. Malgré les critiques, Klay Thompson, qui espère retrouver le All-Star Game en 2024, sait ce qu’il fait et estime que c’est une évolution normale pour son jeu.

« On ne gagne pas des titres sans pouvoir défendre sur n’importe quel joueur », rappelle-t-il à The Athletic. « Et pas seulement des extérieurs. J’accepte ce défi et je ne vais pas fuir devant. Ailier, ailier-fort ? C’est du basket. On va me demander de défendre sur tel ou tel joueur, et je vais tout donner. Je n’ai pas de temps à perdre avec Twitter et avec les gens qui doutent de moi. »

Pour cela, le onzième meilleur shooteur à 3-pts de l’histoire de la NBA s’est préparé de manière plus complète cet été, par rapport à 2022 où, traumatisé par sa rupture du tendon d’Achille pendant l’intersaison 2020, il était resté éloigné des parquets et du jeu et avait surtout travaillé physiquement.

« J’étais affamé à l’idée de rejouer, de travailler mon jeu. J’ai surmonté les obstacles mentaux liés à la rééducation », assure-t-il. « J’ai mis en place une routine : je vais à la salle, échauffement 30-45 minutes, ensuite je joue. C’est ce que j’aime. C’est plus amusant que de faire seulement du travail individuel. J’ai adoré jouer avec plusieurs joueurs, de plusieurs continents. J’ai fait beaucoup de matches. »

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.7 0.7 1.5 0.5 17.9 Total 793 33 45.3 41.3 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.