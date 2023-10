Objectif All-Star Game pour Klay Thompson en 2024

À cause de ses deux graves blessures contractées en 2019 (ligament croisé) et en 2020 (tendon d’Achille), on peut dire que Klay Thompson a connu deux carrières en une chez les Warriors. Ses plus belles heures, il les a évidemment connues au cours de la « première » mais, à 33 ans passés, il entend maintenant embellir la « deuxième ».

Ainsi, après avoir décroché son quatrième titre NBA en 2022, le joueur des Warriors souhaite dès à présent retrouver un statut de All-Star en 2024.

« Ce serait incroyable », a-t-il livré pendant le media day de Golden State. « C’est l’un de mes objectifs et je pense qu’il est accessible. Ça dépend juste de ma volonté, de mon travail et de mon niveau de préparation pour la soirée d’ouverture. C’est à moi de voir. Mais je ne vais pas vous cacher que c’est l’un de mes objectifs. C’est toujours un honneur de disputer un All-Star Game et on s’y habitue, donc quand vous n’y allez plus, vous vous sentez en quelque sorte à l’écart. Je crois que c’est à Indianapolis cette saison et j’adorerais y être. »

La prolongation dans un coin de sa tête…

La concurrence sera évidemment rude pour Klay Thompson mais, bientôt cinq ans après la dernière de ses cinq sélections au All-Star Game, il espère bien s’établir de nouveau parmi le gratin de la NBA du côté d’Indianapolis.

Appelé à « défendre comme poste 4 » par Steve Kerr cette saison, le « Splash Brother » reste sur un exercice à 21.9 points de moyenne et 41% de réussite à 3-points et, lors de la campagne 2023/24, il tâchera de convaincre ses dirigeants de le prolonger.

« C’est possible [que je signe une prolongation prochainement] mais, si ce n’est pas le cas, la vie restera géniale », a-t-il expliqué à ce propos, ce lundi. « Je veux dire : je joue toujours au basket et je suis dans ma 13e année NBA, donc je n’ai pas à me plaindre. Quoi que nous réserve l’avenir, je sais que j’ai accompli tellement de belles choses sous ce maillot, et je sais aussi qu’il y a encore beaucoup de souvenirs à se créer. Donc la vie est belle, quoi qu’il arrive… »

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 Total 716 33 45.5 41.6 85.2 0.5 3.1 3.6 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.