Pas de prolongation dans l’immédiat pour Klay Thompson

Alors qu’il entre dans la dernière année de son contrat (43.2 millions de dollars), Klay Thompson est éligible à une prolongation et il aimerait bien suivre l’exemple de son coéquipier Draymond Green.

Sauf que comme l’indiquait récemment Joe Lacob, le co-propriétaire du club, rien ne presse.

« Son contrat n’expire que l’année prochaine et on a encore beaucoup de temps devant nous. On l’adore et il le sait. On va essayer de le garder pour le restant de sa carrière. »

Le patron des Warriors avait ainsi expliqué que les pourparlers avec l’agent de Klay Thompson, au sujet de sa prolongation, avaient débuté. Mais qu’il s’agissait pour l’instant simplement de premiers contacts.

À quel niveau sera-t-il ?

« On a eu quelques brèves discussions avec son agent », confirme Joe Lacob. « Mais c’est encore tôt, très tôt. Je m’attends à ce qu’on ait de grosses discussions prochainement. On verra si on peut avoir Klay pour un très long moment. Ce qui est clairement ce que l’on souhaite. »

Ramona Shelburne, d’ESPN, confirme que les deux camps ont commencé à discuter mais que rien n’est imminent. Il faut dire que même si Klay Thompson a tout de même tourné à 21.9 points de moyenne, à 41.2% de réussite à 3-points la saison dernière, on ne peut pas dire qu’il ait réussi une grande saison.

Souvent hors rythme ou en décalage dans l’attaque de Golden State, il a ainsi beaucoup forcé pour tenter de trouver la mire, et il n’est clairement plus le défenseur qu’il était avant ses deux graves blessures.

Dans ces conditions, les Warriors attendent logiquement de voir à quel niveau évoluera l’arrière de 33 ans cette saison avant de le prolonger. Une campagne qui pourrait également permettre à Klay Thompson de faire remonter sa cote, afin de signer le dernier gros contrat de sa carrière dans la Baie, toujours aux côtés de Stephen Curry.

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 69 30 42.6 38.3 91.7 0.5 2.9 3.3 2.2 1.7 0.6 1.5 0.5 17.4 Total 785 33 45.3 41.3 85.7 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.