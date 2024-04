Les Nuggets activent l’option sur le contrat de Christian Braun

C’est la période durant laquelle les franchises NBA activent les options sur les contrats rookies de leurs jeunes.

Des démarches quasiment automatiques, et c’est donc très logiquement que Adrian Wojnarowski annonce que les Nuggets ont activé leur option sur la troisième année de contrat de Christian Braun.

L’arrière est donc lié à Denver jusqu’en 2025, via une troisième année de contrat à 3 millions de dollars.

Auteur d’un très, très rare doublé NCAA/NBA avec Kansas puis Denver, Christian Braun est d’ailleurs appelé à être le 6e homme des Nuggets cette saison, suite aux départs de Bruce Brown et de Jeff Green à la « free agency ».

Une sacrée responsabilité pour un sophomore, mais l’ancien Jayhawk a déjà prouvé qu’il n’avait peur de rien.

À noter que les Nuggets ont encore une option à activer sur le contrat de leur joueur, à hauteur de 4.9 millions de dollars pour la saison 2025/26. Ils pourront ensuite prolonger leur joueur ou le laisser tester le marché en 2026. Mais là encore, ils auront la main sur l’avenir du joueur puisqu’il devrait être « free agent protégé ».

