De retour sur les terrains, Danilo Gallinari découvre le rôle de pivot !

On avoue qu’on l’avait un peu oublié dans la liste des revenants. Absent des parquets NBA depuis 18 mois, Danilo Gallinari effectuait sa grande rentrée mardi soir lors de la rencontre entre les Wizards et les Cairns Taipans. Une reprise idéale puisque Washington s’est imposé de 63 points (145-82), et « Gallo » a été hyper efficace avec 15 points en 15 minutes, à 5 sur 7 aux tirs, à 3 sur 4 à 3-points. Le tout avec 4 rebonds et 3 passes.

« C’est ça d’être un vétéran » apprécie Jordan Poole. « Il est capable d’écarter le jeu, de faire le bon geste, d’apporter son expérience sur différentes actions… Ce sera énorme pour nous. C’est aussi le fait qu’il puisse partager ce qu’il sait faire, son agressivité et son adresse. Et il est très bon aux lancers-francs ».

Lors du « media day », l’Italien avait expliqué qu’il voulait prouver qu’il avait encore sa place en NBA. Surtout après avoir été transféré par les Celtics alors qu’il ne s’y attendait pas. « La NBA est devenue tellement plus jeune. Je veux prouver à tout le monde – je sais que je n’ai pas à me le prouver à moi-même, mais à tout le monde que je peux encore me mesurer à ces jeunes gars », avait expliqué Danilo Gallinari, avant d’évoquer ce transfert inattendu.

« Je n’ai pas dit que je voulais jouer pivot, mais c’est là qu’il y aura du temps de jeu à prendre »

« Je ne m’attendais pas à me retrouver chez les Wizards puisque le vendredi, j’avais eu une réunion avec les Celtics et le mardi, ils m’ont échangé. Cela fait partie du business. Cela fait partie de la NBA. J’y suis habitué maintenant. Parfois, c’est pour le mieux et à chaque fois qu’il y a une chance d’ouvrir un nouveau chapitre et de commencer une nouvelle saison, c’est toujours excitant ».

En l’occurrence, Danilo Gallinari va même découvrir un nouveau rôle puisqu’il sera la doublure de Daniel Gafford au poste 5 ! « Il sera toujours un intérieur capable de sortir au large. Sa capacité à tirer à 3-points reste sa carte de visite, et c’est ce qui met la plupart des pivots traditionnels dans l’embarras. Il acceptera le côté physique de cette position » assure son coach Wes Unseld Jr.

Qu’en pense l’intéressé ? « Je n’ai pas dit que je voulais jouer pivot, mais c’est là qu’il y aura du temps de jeu à prendre. Sans doute que je serai le back-up au poste 5. Si j’avais le choix, je jouerais meneur de jeu » ironise-t-il.