Danilo Gallinari sera surmotivé face aux Celtics

Danilo Gallinari ne défendra pas les couleurs de l’Italie à la Coupe du monde. Un an après sa terrible blessure au genou, l’ancien ailier des Nuggets et du Thunder n’est pas encore totalement rétabli, et contrairement à ce qu’il pensait, il ne sera plus à Boston. Pour faire des économies et s’offrir Kristaps Porzingis, les Celtics l’ont sacrifié en l’envoyant aux Wizards, et ça redouble sa motivation.

« Je suis gonflé à bloc », lance Gallinari au micro du podcast qu’il anime avec son frère. « J’ai hâte de jouer contre Boston : dès que le calendrier sera publié, je ferai une croix pour toutes les fois où je jouerai à Boston contre Boston. »

Il faut dire que « Gallo » n’a malheureusement jamais porté le maillot des Celtics et il avait reconnu qu’il ne comprenait pas son départ. « J’avais la chance de jouer pour une équipe comme les Celtics, qui se bat pour le titre, et c’était bien la première ou la deuxième fois de ma carrière que j’évoluais chez un candidat au titre. Puis ma blessure est arrivée, c’était dur… » avait-il confié. « Je m’étais entretenu avec les dirigeants trois ou quatre jours avant l’échange et [le discours] était quelque peu différent. C’est la raison pour laquelle je ne m’y attendais pas… »

Mais avant de se « venger » des Celtics, il lui faudra prouver qu’il a encore sa place en NBA. Ce sera à Washington dans un groupe complètement remanié. « Blague à part, je suis à fond, je suis prêt à commencer la nouvelle saison. Pour l’instant, je suis encore en période de rééducation, donc je ne suis pas prêt à jouer un match de basket, mais l’objectif est d’arriver au camp d’entraînement prêt à 100 %. »

Danilo Gallinari Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 NYK 28 15 44.8 44.4 96.3 0.5 1.5 2.0 0.5 1.7 0.5 0.5 0.1 6.1 2009-10 NYK 81 34 42.3 38.1 81.8 0.8 4.1 4.9 1.7 2.4 0.9 1.4 0.7 15.1 2010-11 * All Teams 62 34 41.4 35.2 86.2 1.0 4.0 4.9 1.7 2.3 0.8 1.3 0.4 15.7 2010-11 * NYK 48 35 41.5 34.7 89.3 1.0 3.8 4.8 1.7 2.4 0.8 1.2 0.4 15.9 2010-11 * DEN 14 31 41.2 37.0 77.2 0.8 4.6 5.4 1.6 1.9 0.9 1.8 0.6 14.7 2011-12 DEN 43 31 41.4 32.8 87.1 0.7 4.1 4.7 2.7 2.0 1.0 1.6 0.5 14.6 2012-13 DEN 71 33 41.8 37.3 82.2 0.9 4.3 5.2 2.5 1.8 0.9 1.6 0.5 16.2 2014-15 DEN 59 24 40.1 35.5 89.5 0.5 3.2 3.7 1.4 1.6 0.8 1.0 0.3 12.4 2015-16 DEN 53 35 41.0 36.4 86.8 1.0 4.3 5.3 2.6 1.6 0.8 1.5 0.4 19.6 2016-17 DEN 63 34 44.7 38.9 90.2 0.6 4.5 5.2 2.1 1.5 0.6 1.3 0.2 18.2 2017-18 LAC 21 32 39.8 32.4 93.1 0.4 4.4 4.8 2.0 1.4 0.6 1.2 0.5 15.3 2018-19 LAC 68 30 46.3 43.3 90.4 0.8 5.3 6.1 2.6 1.9 0.7 1.5 0.3 19.8 2019-20 OKC 62 30 43.8 40.5 89.3 0.6 4.7 5.2 1.9 1.2 0.7 1.2 0.1 18.7 2020-21 ATL 51 24 43.4 40.6 92.5 0.3 3.8 4.1 1.5 2.1 0.6 0.8 0.2 13.3 2021-22 ATL 66 25 43.4 38.1 90.4 0.5 4.1 4.7 1.5 1.4 0.4 0.6 0.2 11.7 2023-24 * All Teams 49 13 43.7 32.3 85.7 0.4 1.8 2.2 1.1 1.0 0.3 0.5 0.1 5.7 2023-24 * WAS 26 15 43.5 31.3 83.9 0.5 2.5 2.9 1.2 1.0 0.2 0.5 0.1 7.0 2023-24 * MIL 17 9 37.8 17.6 88.9 0.4 0.7 1.1 0.7 0.9 0.4 0.6 0.1 2.8 2023-24 * DET 6 15 54.5 58.3 87.5 0.3 2.0 2.3 2.0 1.5 0.3 0.2 0.3 8.7 Total 777 29 42.8 38.1 87.6 0.7 4.0 4.7 1.9 1.7 0.7 1.2 0.3 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.