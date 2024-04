Domantas Sabonis ne peut plus se passer de De’Aaron Fox

Une équipe est née la saison dernière à Sacramento suite à la prise de pouvoir sur le banc de Mike Brown. Autour de l’axe Fox-Sabonis, les Kings ont trouvé la bonne carburation en saison régulière pour terminer à la troisième place de la conférence Ouest. Même s’ils ont échoué face à Golden State dès le premier tour, dans une série en sept manches qui restera comme l’une des plus belles des playoffs 2023, la dynamique est lancée.

L’objectif est maintenant de confirmer et perdurer, et pour ce faire, la franchise californienne pourra compter sur Domantas Sabonis, qui a prolongé son bail de cinq ans pour 217 millions de dollars cet été. A l’aube du premier match de pré-saison des Kings, le pivot lituanien s’est exprimé sur les raisons qui l’ont incité à poursuivre l’aventure chez les Kings. Le bouillant public de Sacramento a notamment pesé dans la balance.

« Je dis toujours que le premier jour, quand j’ai été échangé et que je suis arrivé, j’ai eu droit à une ovation de la part des fans. Je fais attention à toutes ces choses. Les fans ont été importants pour moi, ma famille et tout le monde ici », a-t-il déclaré à l’issue du quatrième jour d’entraînement de Sacramento. « Il s’est passé des choses cet été. L’opportunité s’est présentée et je suis heureux que la franchise croie en moi et que je puisse être ici pour longtemps. Je voulais rester ici, et quand l’occasion s’est présentée, j’étais plus qu’heureux de signer ».

De’Aaron Fox, son premier allié

Ce qui a également motivé Domantas Sabonis, c’est de voir les efforts consentis pour conserver le noyau dur qui a permis à Sacramento de mettre fin à 16 saisons consécutives sans playoffs. En envoyant Richaun Holmes à Dallas au soir de la Draft, le GM Monte McNair a ainsi libéré 19 millions de dollars en masse salariale pour la saison. Et plutôt que d’aller chercher un gros free agent, les Kings ont préféré consolider leurs bases en prolongeant le Lituanien puis Harrison Barnes. Un gage de stabilité qui pourrait faire la différence pour que cette équipe poursuive sa route sur le droit chemin.

« Comparé à l’an dernier, je dirais qu’on est bien plus en avance. Tout le monde est déjà en forme, donc il n’y a pas eu de contrecoup. On continue à être physique, à se donner à fond. C’est sympa », a-t-il ajouté. « Tout ça nous aide beaucoup. Les entraînements sont plus courts, et les jambes sont donc un peu plus fraîches. Mais sur le terrain, on a déjà cette cohésion. On sera peut-être un peu rouillé à cause de l’été mais que ce soit en attaque ou en défense, la cohésion est là. On connaît les points que l’on doit améliorer et on sait dans quoi on est bons ».

Enfin, la perspective de poursuivre sa collaboration avec De’Aaron Fox a également contribué, notamment après une première saison pleine qui a porté ses fruits.

« Dans cette franchise, il y a une grande confiance dans dans le fait que Fox et moi puissions guider l’équipe et nous sommes enthousiastes par rapport à ça. Le fait d’avoir un arrière aussi dynamique, une superstar qui est capable de tout faire, en attaque comme en défense, ça compte beaucoup. Vous l’avez vu l’an dernier, et pour moi, en tant pivot, de pouvoir jouer avec quelqu’un comme ça, ça me facilite tellement la vie ».

Les Kings débutent leur présaison aujourd’hui avec un premier affrontement face aux Raptors, à Vancouver.

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 25 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 25 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.7 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 35 54.0 25.4 72.3 3.1 9.4 12.4 5.0 3.2 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 36 53.5 32.1 73.2 2.4 9.6 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 * All Teams 62 35 57.3 31.2 74.1 3.2 8.9 12.1 5.2 3.3 1.0 3.2 0.4 18.9 2021-22 * IND 47 35 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 * SAC 15 34 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 SAC 79 35 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 36 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.1 0.9 3.3 0.6 19.4 Total 576 30 55.6 33.2 72.6 2.6 7.7 10.3 4.8 3.1 0.8 2.5 0.5 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.