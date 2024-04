Le feuilleton James Harden ? Nick Nurse en a vu d’autres…

C’est à sa demande que les Sixers ont pris leurs quartiers dans le Colorado. Pour son premier « training camp » à la tête de la franchise, Nick Nurse voulait s’éloigner du bruit de Philadelphie et de la pression des médias. Un vrai stage, en altitude, pour apprendre à connaître ses joueurs, et pour intégrer les petits nouveaux.

Une reprise hélas centrée sur le feuilleton Harden, qui a séché le « media day » puis la première journée d’entraînement. Mais il est attendu, en tenue, ce mercredi.

« Chaque saison (en NBA), il se passe toujours quelque chose, non ? » demande Nick Nurse à The Athletic. « Même lors de ma première année à Toronto… Le premier jour, on essaie simplement de mettre en place sa vision et sa philosophie. À ce moment-là, Kawhi (Leonard) n’avait pas joué depuis, quoi, 14 mois ? Kyle (Lowry) était furieux parce que DeMar (DeRozan) avait été échangé. Serge (Ibaka) était furieux parce qu’il pensait qu’il allait sortir du banc ».

On connaît la suite… Les Raptors surprennent tout le monde, et ils décrochent le premier titre de leur histoire, avec un coach rookie sur leur banc. Nick Nurse a depuis été élu Coach Of The Year, et c’est devenu l’un des entraîneurs les plus réputés de la NBA. Voilà pourquoi il ne s’affole pas plus que ça.

Le souvenir de cars en panne en Angleterre

« Ce que je veux dire, c’est qu’il y a toujours quelque chose… », poursuit-il. « Cela fait partie du métier. En ce qui me concerne, j’essaie simplement de continuer à affiner et à développer ma philosophie. Elle a toujours besoin d’être travaillée. Elle a toujours besoin d’être peaufinée. Que pouvons-nous changer pour améliorer les choses ? Comment l’adapter au mieux à ce groupe ? Mon parcours m’aide aussi beaucoup. »

Un parcours débuté en Angleterre, qui est tout sauf un pays de basket. Et pourtant, c’est extrêmement formateur. Surtout quand il y a des galères…

« Je suis passé par les ligues mineures en Angleterre et tout ça. Il y a des cars qui tombent en panne sur la route des matches. Est-ce qu’on va jouer ou pas ? Est-ce qu’on sera sur le terrain ou pas ? Il y a donc beaucoup de choses à prendre en compte. Les joueurs vont et viennent dans les petits championnats. Il faut essayer de mettre en place le meilleur plan de jeu possible et faire en sorte que les gars se donnent à fond. »