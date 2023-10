Reggie Bullock rebondit à Houston

Comme on pouvait s’en douter, Reggie Bullock n’aura pas mis très longtemps à retrouver une équipe, car The Athletic annonce qu’il a décidé de rejoindre Houston.

Coupé ce week-end par les Spurs, où il avait atterri début juillet en provenance des Mavericks, dans le cadre du sign-and-trade de Grant Williams, l’arrière/ailier de 32 ans débarque donc au sein de la troisième franchise texane de la ligue et, chez les Rockets, il viendra apporter sa qualité de shoot (38% à 3-points en carrière) et toute son expérience (plus de 500 matchs disputés) auprès d’un jeune groupe aux dents longues.

À Dallas depuis deux ans, Reggie Bullock reste sur une saison à 7.2 points et 3.6 rebonds de moyenne (38% à 3-points). Sous Ime Udoka, il sera sans doute amené à faire souffler Jalen Green et Dillon Brooks sur les postes 2/3.

Mais il apportera aussi son expérience et son sérieux à un groupe qui entend désormais réellement progresser.

Reggie Bullock Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 LAC 43 9 35.5 30.1 77.8 0.3 1.0 1.3 0.3 0.6 0.2 0.3 0.0 2.7 2014-15 * All Teams 36 9 34.3 32.6 66.7 0.0 1.4 1.4 0.2 0.5 0.3 0.2 0.1 1.9 2014-15 * LAC 25 11 42.6 38.5 80.0 0.0 1.6 1.6 0.2 0.7 0.4 0.2 0.1 2.6 2014-15 * PHX 11 7 6.3 0.0 50.0 0.1 0.8 0.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 2015-16 DET 37 12 43.9 41.5 93.3 0.4 1.5 1.8 0.7 0.8 0.3 0.2 0.1 3.3 2016-17 DET 31 15 42.2 38.4 71.4 0.4 1.7 2.1 0.9 0.7 0.6 0.3 0.1 4.6 2017-18 DET 62 28 48.9 44.5 79.6 0.4 2.1 2.5 1.5 1.1 0.8 0.8 0.2 11.3 2018-19 * All Teams 63 30 41.2 37.7 85.9 0.4 2.4 2.8 2.1 1.7 0.6 1.0 0.2 11.3 2018-19 * DET 44 31 41.3 38.8 87.5 0.5 2.3 2.8 2.5 1.8 0.6 1.2 0.1 12.1 2018-19 * LAL 19 28 41.2 34.3 81.0 0.1 2.5 2.6 1.1 1.6 0.8 0.6 0.4 9.3 2019-20 NYK 29 24 40.2 33.3 81.0 0.5 1.9 2.3 1.5 1.9 0.9 0.7 0.1 8.1 2020-21 NYK 65 30 44.2 41.0 90.9 0.3 3.2 3.4 1.5 2.3 0.8 0.7 0.2 10.9 2021-22 DAL 68 28 40.1 36.0 83.3 0.5 3.1 3.5 1.2 1.6 0.6 0.6 0.2 8.6 2022-23 DAL 78 30 40.9 38.0 70.3 0.4 3.2 3.6 1.4 2.1 0.7 0.5 0.2 7.2 Total 512 24 42.5 38.4 82.7 0.4 2.3 2.7 1.2 1.5 0.6 0.6 0.2 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.