Affamés, les Rockets débutent une nouvelle ère

Avec James Harden, pendant huit ans, les Rockets ont affiché 52 victoires de moyenne en saison régulière et s’étaient imposés comme un candidat régulier pour le titre. Mais son départ a précipité la franchise dans une période de reconstruction, soldée par seulement 59 victoires au total en trois saisons !

Cette page sombre est désormais tournée, ont annoncé les Rockets durant tout l’été. Les arrivées de Fred VanVleet, Dillon Brooks et Jeff Green pendant l’intersaison doivent permettre de changer de dimension et de quitter les dernières places de la ligue.

« Je pense que la reconstruction est terminée. C’est une nouvelle équipe, une nouvelle ère pour les Rockets. Je pense que le bon terme, qui le prouve, c’est qu’on a faim », commente Jae’Sean Tate pour le Houston Chronicle. « Cette saison, on a faim de victoires », confirme Alperen Sengun.

Retrouver les playoffs

Le champ lexical des Rockets lors du « media day » a effectivement beaucoup tourné autour de l’appétit. Pendant plusieurs saisons, les Texans ont été les proies. Désormais, ils veulent être les chasseurs.

« On a des jeunes qui sont fatigués de perdre », remarque Jeff Green avec ses 15 saisons et son titre remporté avec Denver en juin. « Ils sont fatigués par leur situation. Jalen Green veut changer les gros titres consacrés à Houston. Ils veulent gagner. Je vois leur appétit pour devenir meilleur. Ils sont affamés de victoires, et de gagner maintenant. »

Les ambitions sont claires et annoncées à Houston, des joueurs au coach en passant par les dirigeants : il faut revenir en playoffs.

« Je pense qu’on est dans une nouvelle phase et les attentes sont différentes de celles des deux dernières années. On doit être plus organisé et compétitif et avec notre été, tout porte à croire qu’on le sera », déclare le GM Rafael Stone. « L’objectif, c’est de ramener cette franchise là où elle devrait être, là où elle fut », estime Fred VanVleet. « Il y a une riche tradition ici. Les Rockets étaient censés être en Finals et gagner le titre il y a quelques années. Notre but, c’est de revenir en playoffs, avec l’idée ensuite de remporter le titre. »