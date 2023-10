Les Wizards prolongent Wes Unseld Jr.

Confirmé en fin de saison passée pour l’exercice qui commence dans quelques jours, Wes Unseld Jr. est au commandes de la reconstruction des Wizards, qui ouvrent une nouvelle page avec le départ de Bradley Beal.

Il était aussi potentiellement en fin de contrat à l’issue de cette saison 2023/24 car sa dernière année était en option. On peut parler au passé car d’après le Washington Post, les dirigeants de la franchise ont activé cette option. Ainsi, Wes Unseld Jr. pourrait garder son poste – sauf en cas de licenciement évidemment – jusqu’à l’été 2025.

C’est un signe de confiance de la part des Wizards puisque le coach avait été confirmé par Tommy Sheppard, président et GM de l’époque. Depuis cet été, Michael Winger est devenu président et Will Dawkins le nouveau GM. Le fils de la légende des Wizards a visiblement convaincu les nouveaux dirigeants de continuer de miser sur lui.

« Qu’il s’agisse de choisir des joueurs ou de participer aux discussions sur les échanges, il a toujours été génial », expliquait Michael Winger la semaine passée. « Il nous a dit à maintes reprises à quel point il était enthousiaste à propos de cette équipe, et de trouver, même si ce sera vraiment difficile pour lui, la façon de mixer ces jeunes joueurs avec les vétérans. »