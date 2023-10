Le YouTubeur le plus suivi du monde devient sponsor maillot des Hornets

Comme le Jazz, les Hornets ont changé de sponsor maillot durant cette intersaison. Mais contrairement à la franchise de Salt Lake City, celle de Charlotte n’a pas été chercher une entreprise locale, mais une personne locale.

En effet, les nouveaux propriétaires, après le départ de Michael Jordan, ont frappé fort avec une première dans la NBA : ils se sont associés à un YouTubeur, « MrBeast », Jimmy Donaldson de son vrai nom, qui pèse 188 millions d’abonnés à sa chaîne YouTube, 87 millions sur TikTok et presque 42 millions sur Instagram.

Il s’agit ainsi du YouTubeur individuel le plus suivi du monde sur le célèbre site de vidéos.

Mais ce n’est pas le nom de l’influenceur qu’on retrouvera sur le maillot de LaMelo Ball et compagnie, mais celui de son entreprise Feastables, qui vend des barres chocolatées.

« On est ravi d’accueillir Feastables et MrBeast, originaire de Caroline du Nord, au sein de la famille Hornets », déclare Fred Whitfield, actionnaire minoritaire des Hornets. « Ce partenariat est une première en son genre, et je suis impatient de voir comment les nouvelles marques et la NBA continueront de travailler ensemble », poursuit Reed Duchscher de Feastables. « Les Hornets sont l’une des équipes les plus excitantes de la NBA et sont très appréciés des jeunes, Feastables ne pouvait donc pas être plus enthousiaste à l’idée de ce partenariat. »

En plus du patch sur les maillots, l’accord entre les deux camps prévoit aussi que la marque Feastables soit présente sur les toiles qui s’affichent derrière les joueurs durant les conférence de presse et pendant les interviews. Il y aura aussi évidemment beaucoup de collaboration sur les réseaux sociaux.