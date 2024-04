Le Jazz dévoile son nouveau sponsor maillot

Avec ses 50 millions de dollars récoltés pour la lutte contre le cancer, 5 For The Fight a laissé sa place sur les maillots du Jazz avec le sentiment du devoir accompli. Tout en gardant une présence permanente dans le Delta Center.

Pour remplacer 5 For The Fight, dont le patch était cousu sur les maillots de la franchise depuis 2017, les dirigeants ont conclu un partenariat avec LiveView Technologies (LVT), une société de technologie de sécurité et de protection des personnes, installée dans l’Utah.

« On ne peut pas être plus heureux de nous associer à une autre entreprise de l’Utah en pleine croissance comme LVT, qui partage notre engagement envers la communauté », a commenté le propriétaire du Jazz, Ryan Smith. « On est ravi de faire figurer le logo LVT sur nos maillots. »

Le Jazz n’a néanmoins pas communiqué sur la somme que cela va lui apporter, ni sur la durée du contrat, dont on sait seulement qu’il durera « plusieurs années ».