Brad Stevens et les Celtics prêts à payer le prix pour remporter le titre

Finalistes en 2022, vaincus en finale de conférence Est à l’issue du Game 7 en 2023, les Celtics ne sont pas loin du Graal. De quoi (normalement) être rassuré et avoir confiance en son groupe. Pourtant, Brad Stevens, le président des Celtics, a tout fait exploser cet été.

Kristaps Porzingis est arrivé, et a été prolongé dans la foulée, puis Jrue Holiday ces dernières heures. Pour cela, il a fallu se séparer de Marcus Smart, Malcolm Brogdon et Robert Williams III (plus deux premiers tours de Draft). En clair, le meneur de jeu, défenseur de l’année en 2022, et le pivot titulaires, plus le sixième homme de l’année 2023. Ce n’est pas rien tout de même…

« Cela témoigne de la volonté de nos propriétaires de dépenser sans compter et de notre désir d’être la meilleure équipe possible », commente Brad Stevens pour Mass Live. « Les discussions sont sans fin depuis l’arrivée du nouvel accord collectif. On en a beaucoup parlé et on a préparé tous les scénarios. On doit être attentif et prendre les bonnes décisions au fur et à mesure de notre avancement. »

Brad Stevens estime avoir payé le juste prix pour Jrue Holiday

Car maintenant que les franchises trop dépensières seront davantage sanctionnées, les Celtics se trouvent à un virage important. Jaylen Brown vient de prolonger avec un contrat record (304 millions de dollars sur cinq saisons), Jayson Tatum sera éligible à une prolongation en 2024 et nul doute qu’il espère également faire sauter le banque. Enfin, le même été, Jrue Holiday pourrait lui aussi tester le marché.

Le conserver ou le prolonger, alors qu’il aura 34 ans, demandera une grosse quantité de billets verts puisqu’il doit encore toucher 39.4 millions de dollars en 2024/25. Le laisser partir (ou ne pas trouver d’accord), ce serait un échec, ou au moins une déception d’avoir lâché Malcolm Brogdon et Robert Williams III pour avoir le champion 2021 seulement une saison – sauf s’il y a un titre au bout…

Les Celtics ont donc pris un risque, visiblement très calculé et dont les joueurs sont ravis. Jaylen Brown a parlé de son nouveau coéquipier comme d’un « assassin », quand Al Horford explique être « impatient ».

« Il faut payer pour obtenir certaines choses, non ? », constate le président de la franchise. « C’est comme ça que les choses fonctionnent. On essaie de gagner le titre, d’être les meilleurs. Deux choix de Draft et deux joueurs, c’est un sacré prix. Mais on pense que Jrue mérite cela. »