La prochaine salle des Sixers au coeur d’une bataille de milliardaires

Le premier coup de pioche pour la construction de la future salle des Sixers n’est pas près d’être donné ! Annoncée en grande pompe il y a un an, cette future enceinte doit coûter environ 1.5 milliard de dollars et sortir de terre en 2031. En attendant l’aval de la mairie, la direction a choisi le centre-ville comme emplacement, mais les obstacles se multiplient depuis des mois.

À commencer par l’opposition de la population sur place, et plus précisément des habitants de Chinatown, un quartier proche des futurs travaux. Face aux manifestations, quasi hebdomadaires, la ville a décidé de lancer un audit indépendant pour évaluer « la conception du bâtiment, l’impact sur la communauté et l’urbanisme, l’impact économique et sur le stationnement et la circulation ».

Le Wells Fargo Center dépouillé de ses locataires, mais aussi de spectacles

Pour les Sixers, les habitants sont manipulés par… Comcast Spectacor, la firme propriétaire du Wells Fargo Center, et filiale sportive du géant Comcast.

Propriétés de Harris Blitzer Sports & Entertainment, les Sixers sont mécontents du vieillissant mais rénové Wells Fargo Center, qui appartient donc à Comcast Spectacor, également propriétaire des Flyers (NHL). À l’instar des Warriors, les dirigeants des Sixers veulent leur propre salle, pour l’exploiter et surtout valoriser la franchise. Le futur nom de la salle en dit long : 76 Place.

Dirigé par le milliardaire Brian L. Roberts, Comcast Spectacor ne veut évidemment pas que les Sixers partent puisque la franchise NBA participe activement au chiffre d’affaires de la salle. Ils en sont même les premiers locataires, devant les concerts et les spectacles. Résultat : si les Sixers partent, le Wells Fargo Center deviendrait une coquille presque vide, puisque la future salle deviendrait du même coup une enceinte concurrente pour accueillir des spectacles et ses concerts.

La construction de logements abordables pour faire la différence

La balle est dans le camp du conseil municipal et les milliardaires de chaque camp entendent bien user de tous les moyens pour remporter le vote. « Je n’ai jamais été autant sollicité par les deux parties sur un sujet donné », révèle Mark Squilla, membre du conseil municipal, qui jouera un rôle essentiel dans l’issue de la procédure, car sa circonscription comprend le futur emplacement de la salle. « Mes réunions ont triplé depuis l’annonce du projet. »

Pour convaincre le conseil municipal, les Sixers ont déjà annoncé qu’ils allaient construire des centaines de logements au-dessus de la salle, dont 20% seraient proposés à des tarifs abordables.