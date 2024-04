Michael Jordan, premier sportif à intégrer le Top 400 de Forbes

Lancé en 1982, le Top 400 de Forbes liste chaque année les 400 personnes les plus riches des Etats-Unis. Jusqu’à présent, aucun sportif professionnel n’avait intégré cette liste. Jusqu’à présent…

Car avec la vente des Charlotte Hornets, achetés 275 millions de dollars en 2010 et dont il a cédé la majorité de ses parts pour une évaluation totale de 3 milliards de dollars, la fortune personnelle de Michael Jordan est désormais justement estimée à plus de 3 milliards de dollars. De quoi lui faire intégrer le Top 400 du magazine Forbes.

« Michael est l’une des rares personnes à avoir réussi trois fois », explique ainsi Ted Leonsis, le propriétaire des Washington Wizards, qui s’est plusieurs fois associé avec Michael Jordan dans le passé. « Beaucoup d’entrepreneurs ne réussissent qu’une fois. Ils remportent un grand succès, empochent leurs gains, prennent leur retraite et on n’entend plus jamais parler d’eux, ou bien ils essaient quelque chose une deuxième fois et ça ne marche pas. Lui a connu trois grands succès ».

En tant que basketteur professionnel, bien sûr, tant sur le plan sportif avec ses titres avec les Chicago Bulls et Team USA, que sur le plan financier avec ses 94 millions de dollars de salaires en carrière.

Une somme qui peut paraître limitée quand on pense aux contrats actuels paraphés dans la Grande Ligue mais il faut rappeler qu’en tenant compte de l’inflation, les 33 millions de dollars lors de sa dernière saison aux Bulls représenteraient près du double (62 millions de dollars) à l’heure actuelle…

En tant que marque également, puisque le développement de « Air Jordan » chez Nike est aussi un modèle de réussite, qui a fait la fortune de « His Airness ». Et donc en tant que patron d’une franchise, même si les Hornets n’ont jamais vraiment brillé sur les parquets, puisque le retour sur investissement financier fut gigantesque.

Michael Jordan continue ainsi d’accumuler les succès financiers, lui qui fut le premier sportif milliardaire, seuls Tiger Woods et LeBron James l’ayant depuis rejoint sur cette toute petite liste.