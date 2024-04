Il y a quelques mois, CJ McCollum a pour la première fois de sa carrière affronté Damian Lillard. Néanmoins, le second avait toujours un maillot de Portland sur le dos. Lors de leur prochain duel, ce ne sera plus le cas, ce dernier ayant été transféré à Milwaukee.

Les deux anciens joueurs des Blazers ont quitté l’Oregon et CJ McCollum accueille avec le sourire le dénouement du feuilleton autour de « Dame », qui avait réclamé son échange depuis plusieurs semaines.

« Je suis très heureux pour lui », commente l’arrière des Pelicans pour The Oregonian. « Les choses n’ont pas tourné comme les deux camps le désiraient évidemment, mais tout le monde a eu ce qu’il voulait, non ? Les Blazers ont obtenu des jeunes talents pour reconstruire, Dame a rejoint un candidat au titre. »

C’était la priorité de Damian Lillard, qui espérait être envoyé à Miami. Les négociations avec le Heat n’ont pas abouti mais atterrir à Milwaukee, pour évoluer avec Giannis Antetokounmpo, n’est pas le pire des scénarios.

« Il a toujours parlé de l’importance de gagner un titre et Miami aurait été excellent pour lui, c’est ce qu’il souhaitait », rappelle CJ McCollum. « Mais on peut estimer que sa situation actuelle est meilleure que celle de Miami, si on met de côté les impôts et le climat. Il va pouvoir jouer avec celui qui est peut-être le meilleur joueur de la NBA. Je ne veux pas manquer de respect à Jimmy Butler ou Bam Adebayo, ni à la franchise ou à l’effectif, mais Giannis, c’est quelque chose. Il n’est pas comme les autres. Personne ne domine comme lui dans la ligue. C’est vraiment très, très dur de défendre contre lui. »

C.J. McCollum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 POR 38 13 41.6 37.5 67.6 0.2 1.1 1.3 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.3 2014-15 POR 62 16 43.6 39.6 69.9 0.2 1.2 1.5 1.0 1.3 0.7 0.8 0.1 6.8 2015-16 POR 80 35 44.8 41.7 82.7 0.6 2.7 3.2 4.3 2.3 1.2 2.5 0.3 20.8 2016-17 POR 80 35 48.0 42.1 91.2 0.8 2.9 3.6 3.6 2.5 0.9 2.2 0.5 23.0 2017-18 POR 81 36 44.3 39.7 83.6 0.7 3.3 4.0 3.4 2.1 1.0 1.9 0.4 21.4 2018-19 POR 70 34 45.9 37.5 82.8 0.9 3.1 4.0 3.0 2.5 0.8 1.5 0.4 21.0 2019-20 POR 70 37 45.1 37.9 75.7 0.7 3.6 4.2 4.4 2.6 0.8 1.8 0.6 22.2 2020-21 POR 47 34 45.8 40.2 81.2 0.6 3.3 3.9 4.7 1.9 0.9 1.4 0.5 23.1 2021-22 * All Teams 62 35 46.0 38.8 68.2 0.9 3.5 4.3 5.1 2.0 1.1 2.1 0.4 22.1 2021-22 * POR 36 35 43.6 38.4 70.6 0.9 3.3 4.3 4.5 2.1 1.0 1.9 0.6 20.5 2021-22 * NOP 26 34 49.3 39.4 66.7 0.7 3.7 4.5 5.9 1.7 1.3 2.2 0.0 24.3 2022-23 NOP 75 35 43.7 38.9 76.9 0.7 3.6 4.4 5.7 2.0 0.9 2.4 0.5 20.9 2023-24 NOP 64 33 45.8 42.4 83.0 0.6 3.8 4.3 4.6 1.9 1.0 1.6 0.6 19.8 Total 729 32 45.3 39.9 80.6 0.6 3.0 3.6 3.8 2.1 0.9 1.8 0.4 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.