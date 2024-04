Kyrie Irving avait soufflé le nom de Grant Williams aux Mavericks

Comme les Wolves, les Mavericks ont repris l’entraînement avant tout le monde, et dans quelques heures, ils partiront pour Abu Dhabi pour cette double confrontation face aux coéquipiers d’Anthony Edwards. A Dallas, il y a quelques nouveaux visages, et surtout une nouvelle voix avec Grant Williams qui arrive de Boston. Une belle pioche pour une formation décevante en défense la saison passée, et en manque d’un leader de ce côté du terrain.

« Je trouve qu’on a de la chance d’avoir Grant. D’avoir cette voix. C’est un winner, et on peut le voir sur le terrain » explique Jason Kidd à propos de l’ancien ailier-fort des Celtics.

Quand tout allait mal la saison passée, il manquait aux Mavericks un joueur capable d’aboyer et de remobiliser les troupes. Doncic est un formidable leader, capable de tirer tout un groupe vers le haut. Mais le Slovène ne peut pas montrer l’exemple en défense, et il avait besoin d’un tel élément à ses côtés. Cette sorte de PJ Tucker, capable de réussir quelques « stops » mais aussi de planter des paniers qui font mal dans les corners.

Un profil que les Mavericks ne possédaient pas

« Il va parler » prévient son coach. « Sa voix est importante. C’est quelque chose qu’on n’avait pas. Il a toujours eu du succès en NBA, et les gars de l’effectif respectent ce qu’il a fait dans sa carrière. Je le répète, on est très chanceux de l’avoir. »

A Dallas, Grant Williams va retrouver Kyrie Irving qu’il a croisé aux Celtics. C’est justement Irving qui a soufflé son nom aux Mavericks…

« Grant faisait partie des joueurs que j’avais mentionné » confirme Irving. « Il cherchait un rôle plus important ailleurs, et je ne peux pas reprocher à quelqu’un de vouloir essayer d’en faire plus en NBA. Quand il a obtenu ce contrat, j’étais fier de lui mais je savais aussi que le travail ne faisait que commencer pour nous ».