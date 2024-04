Voyages NBA | Kobe ou Jordan ? À chacun son tour !

2024 ne sera pas une année comme les autres pour les fans du regretté Kobe Bryant. Les Lakers l’ont bien compris puisqu’ils dévoileront la statue de Kobe le 8 février 2024. L’occasion pour notre partenaire Hardwork Trip, le spécialiste des voyages NBA, d’organiser le premier Kobe Tour ! Du 4 au 11 février, plongez dans le monde du Mamba avec jusqu’à cinq matchs NBA en six nuits, le tout couronné par la révélation de la statue de Kobe à Los Angeles et des « fan experience » inoubliables.

On débutera à New York, où vous visiterez le célèbre Rucker Park et assisterez à un match au Madison Square Garden, où Kobe a inscrit 61 points. Ensuite, direction Philadelphie pour découvrir Lower Merion, le lycée qui a vu naître une légende, et assister à un match des Sixers avec une expérience unique. Enfin, direction Los Angeles, où la statue de Kobe sera dévoilée le 8 février, suivi d’un match des Lakers.

Attention, il n’y a que 48 places disponibles à un tarif imbattable (à partir de 2 408 euros) pour un tel programme et un séjour forcément unique !

Télécharger la brochure du Kobe Tour

Formulaire d’inscription

2024, c’est aussi les 40 ans de la Draft de Michael Jordan et de son premier titre olympique, et Hardwork Trip vous propose un 3e Jordan Tour, la star des voyages NBA. Un « three-peat » de 10 jours à travers plusieurs États des États-Unis, du 16 au 26 mars 2024. Pour rendre cette aventure encore plus accessible, nous vous proposons l’offre « Chicago Love » à partir de seulement 1800 euros par personne.

Pour vous donner une idée de ce qui vous attend, George Eddy, la légende vivante du basket, a posé sa voix sur le Top 10 du Jordan Tour 2023. Neuf minutes pour vous mettre des étoiles plein les yeux.

En prime, une opportunité jamais vue auparavant vous attend : deux voyageurs seront tirés au sort au pied de la statue d’Abraham Lincoln pour gagner un Golden Ticket : une place bord de terrain pour le match entre les Sacramento Kings et les Wizards de Washington, la dernière équipe de Michael Jordan.

Les places sont limitées !

Télécharger la brochure du Jordan Tour 2024

Formule d’inscription