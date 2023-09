Son avenir a longtemps été incertain ces derniers mois, mais Kyrie Irving s’est finalement orienté vers une prolongation chez les Mavericks cet été. Montant et durée de son nouveau contrat ? Environ 126 millions de dollars sur trois ans !

Un endroit qu’il considère comme « le meilleur pour continuer de grandir et de mûrir en tant qu’homme », ce qui a facilité sa décision de re-signer dans le Texas.

« Ce n’était pas trop difficile, Dallas a toujours été ma priorité », admet-il à ce propos en conférence de presse. « Évidemment, j’ai regardé ailleurs, le salary cap, les opportunités et là où je pourrais m’intégrer… Mais il n’y avait pas beaucoup de place et, comme j’ai 31 ans maintenant, je devais avoir un point de vue différent. J’avais non seulement la sensation de pouvoir m’installer ici, mais aussi d’être heureux d’y revenir et d’être accueilli chaleureusement. »

À l’écouter, Kyrie Irving semble donc être heureux et sur le chemin de l’épanouissement à Dallas.

« J’aurais aimé être drafté par Dallas initialement, même s’ils n’étaient évidemment pas en mesure de le faire à l’époque », glisse ainsi celui qui, rappelons-le, a été sélectionné en première position de la Draft 2011 par les Cavaliers.

Chez les Mavericks, loués par Kyrie Irving pour la manière dont ils soutiennent leurs joueurs, le champion 2016 sait également qu’il aura plus de chances d’y être compétitif qu’ailleurs, aux côtés notamment de Luka Doncic.

« Nous sommes tous les deux des tueurs sur le terrain, tout le monde le sait », indique l’ancien meneur des Celtics et des Nets, qui aura des choses à se faire pardonner avec le Slovène la saison prochaine…

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 Total 671 34 47.2 39.2 88.5 0.8 3.1 3.9 5.7 2.3 1.3 2.6 0.4 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.