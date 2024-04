Pas de guerre d’ego entre Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns

Même si l’effectif a peu bougé cet été, les Wolves s’apprêtent à vivre une mini-révolution. Cette saison 2023/24 devrait marquer la prise de pouvoir d’Anthony Edwards comme « franchise player », en lieu et place de Karl-Anthony Towns. Le Dominicain a manqué les deux tiers de la saison passée, et son jeune coéquipier en a profité pour s’imposer, au point d’être All-Star. Est-ce que la hiérarchie va évoluer cette saison ?

« C’est ce que les gens essaient de faire… Ils essaient de vous déstabiliser » répond l’arrière de Team USA. « Qui est le meilleur joueur, toi ou KAT ? Ou qui doit prendre le dernier tir, toi ou KAT ? Et je ne pense pas que ce soit le sujet. Ce n’est pas un sport individuel. KAT et moi ne pouvons pas gagner un match seuls, non ? Donc j’ai davantage le sens du collectif, et c’est cool. »

Un respect mutuel

Si le sujet est apparu, c’est parce que Karl-Anthony Towns a déjà cohabité avec un jeune talent (Andrew Wiggins) et une forte tête (Jimmy Butler), et la question du leadership s’était déjà posée.

« Il y a une notion de respect. Je le respecte et il me respecte, et c’est pour cela que tout fonctionne », avait toutefois expliqué Karl-Anthony Towns au début de l’été. « Au final, il y a beaucoup d’egos dans une équipe NBA. Il est très difficile de faire en sorte que les gens se respectent les uns les autres. Je pense qu’il a conscience que je veux toujours, sans équivoque, ce qu’il y a de mieux pour lui ».

Pour Karl-Anthony Towns, le plus important, c’est la notion de groupe, et il note que l’ambiance est au beau fixe et qu’on devrait plutôt se concentrer sur la qualité de l’effectif.

« Je pense qu’il y a un monde d’écart par rapport à il y a quelques années. Tout le monde devrait se concentrer davantage sur le fait que nous formons un groupe cohérent qui pourrait faire de grandes choses dans le Minnesota. Plutôt que de chercher à savoir à quoi ressemble la situation ».