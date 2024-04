Jimmer Fredette, MVP d’un Masters de 3×3

Quelques semaines après la fin de la Coupe du monde, la FIBA était de retour ce week-end aux Philippines pour le Masters de Cebu, nouvelle étape du FIBA 3×3 World Tour 2023. En compétition, 14 villes qui représentent chacune un pays, et pour la première fois de la saison, c’est Miami qui s’impose, 22-19 face à Vienne.

Tête de série numéro 4, Miami n’avait jamais atteint une finale dans un tournoi, et c’est Jimmer Fredette qui est élu MVP du tournoi. Auteur de 9 points et 4 rebonds en finale, l’ancien shooteur des Kings cumule 44 points et 10 passes sur l’ensemble du tournoi. Cette semaine, il avait expliqué qu’il ne rêvait plus de NBA, et sauf incident, il devrait disputer les Jeux olympiques de Paris 2024 à la tête de cette formation de 3×3.

« Le 3×3, c’est fun. C’est une super opportunité et c’est vraiment amusant à pratiquer. Je me sens vraiment à l’aise dans le 3×3 désormais. C’est super de jouer devant les fans. Nous avons reçu des accueils plus ou moins chaleureux dans certaines villes, mais ici c’est très chaleureux », avait-il déclaré sur l’accueil des Philippins.