Concentré sur le 3×3, Jimmer Fredette ne court plus après la NBA

Si des vétérans plus âgés que lui comme Danny Green, Derrick Rose ou d’autres jouent les prolongations en NBA, il y a longtemps que Jimmer Fredette a pour sa part fait une croix dessus. Alors qu’il s’apprête à disputer le 3×3 Cebu Masters aux Philippines, l’arrière shooteur de 34 ans a confié qu’il ne dirait pas non à une dernière pige en NBA, mais que cette perspective ne représente plus une priorité, alors qu’il a quitté la ligue depuis plus de quatre ans.

« Tout va bien pour moi », a déclaré le sniper aux 241 matchs au compteur. « J’ai déjà fait tout ça. Si des équipes veulent me prendre, c’est super, mais ce n’est pas l’objectif. Bien souvent en NBA, il faut trouver la bonne situation au bon moment. C’est ce qui fait la différence 95% du temps dans la ligue. Et parfois, ça ne se passe pas comme prévu. J’ai connu de très bons moments en NBA, et d’autres qui ont été plus difficiles ».

Déjà un exploit d’être arrivé en NBA

Même si son aventure en NBA aura globalement été décevante par rapport aux attentes, l’ancien pensionnaire de BYU veut désormais retenir le positif afin de ne pas trop ressasser le passé, lui qui avait récemment confié avoir regretté ne pas avoir été lui-même dans la Grande Ligue.

« Je suis simplement reconnaissant de réaliser le rêve de toute une vie. Alors que je viens d’une petite ville, que je ne suis pas super athlétique ni grand, être capable d’arriver en NBA est, je pense, un exploit en soi », a-t-il estimé. « D’avoir pu jouer pendant six ans et vivre de grands moments, vraiment bien jouer. Ensuite, il y a le timing, la situation, tout ce qui peut jouer un rôle. C’est comme ça que ça fonctionne ».

La page semble tournée, également par rapport au fait que Jimmer Fredette s’épanouit désormais dans le basket 3×3, avec la perspective de disputer les Jeux Olympiques de Paris en 2024 avec Team USA.

« Le 3×3, c’est fun. C’est une super opportunité et c’est vraiment amusant à pratiquer. Je me sens vraiment à l’aise dans le 3×3 désormais. C’est super de jouer devant les fans. Nous avons reçu des accueils plus ou moins chaleureux dans certaines villes, mais ici ça a été très chaleureux », a-t-il ajouté.