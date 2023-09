Quel pivot titulaire à Dallas ?

« La place est à prendre ». Voilà comment Jason Kidd a résumé la situation, interrogé sur la hiérarchie au poste 5. Ce qui est certain, c’est qu’avec l’arrivée de Grant Williams pour occuper le poste 4 dans le cinq majeur, Dallas a clairement renforcé sa raquette cet été en mettant la main sur Richaun Holmes et le rookie Dereck Lively II, 12e choix de la Draft, sans oublier Olivier Maxence-Prosper qui peut aussi jouer à l’intérieur.

Au micro de Marc Stein, le coach des Mavs a également rappelé que la préparation et les matchs de pré-saison serviront notamment à ça, chercher le bon équilibre parmi les différentes forces en présence de l’effectif.

« Je vais faire débuter Lively avec le groupe, et on verra comment ça se passe », a-t-il ajouté. « Ces dernières semaines, nos rookies ont réalisé de gros progrès, et comme je l’ai dit au staff et à Nico Harrison (le GM), je pense les faire débuter avec Luka Doncic, Kyrie Irving, et Grant Williams. On verra ce que ça donne, mais je peux en tout cas dire que je ferai débuter les deux rookies assez tôt durant le camp d’entraînement, peut-être même lors de nos deux premiers matchs à Abu Dhabi, juste pour voir comment ils gèrent la situation ».

Une densité d’effectif appréciable

La sortie n’a pas dû échapper à Dereck Lively II, qui avait déclaré cet été vouloir faire le nécessaire pour s’imposer au poste 5 en tant que titulaire à Dallas.

Des mots que l’ancien pensionnaire de Duke a visiblement lié aux actes, d’après les retours reçus par Jason Kidd.

« Ils ont fait tout ce qu’on leur a demandé de faire. Chaque semaine, ils ont été meilleurs, donc on est enthousiastes. J’espère que les rookies joueront beaucoup cette saison. Ils vont faire partie de notre marque de fabrique. Et il pourrait y avoir une chance pour que l’un d’eux puisse débuter. Donc on verra », a poursuivi Jason Kidd. « Je pense qu’à chaque fois que tu peux mettre des rookies ou tes jeunes joueurs avec tes stars, et que tu peux voir comment ils gèrent la situation, ça te donne une bonne idée de là où ils en sont ».

Plus globalement, Jason Kidd a vanté sa profondeur d’effectif afin d’évoquer les raisons pour lesquelles il aborde cette nouvelle saison avec enthousiasme. « Et donc nos trois joueurs au poste de pivot en font partie, entre Richaun Holmes, Dereck Lively II et Dwight Powell » a-t-il ainsi conclu.