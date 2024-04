Les premières images de la Dame Certified 2.0

Comme Giannis Antetokounmpo ou encore LeBron James, Damian Lillard bénéficie également d’une deuxième ligne signature commercialisée à un prix plus abordable : la Dame Certified 2.0.

Celle-ci arbore une tige construite en mesh dotée de superpositions en cuir. La même association habille la languette. Niveau coloris, on distingue deux teintes « lucid lemon », avec une base en vert « Volt », complétée par un vert plus foncé. Une partie du col s’affiche également en Volt, tandis que l’ensemble repose sur une semelle extérieure blanche, la semelle étant assortie d’un amorti « Bounce ». Un grand « D » apparaît sur la languette et le talon de la chaussure droite. Celui de la chaussure gauche est dotée des trois bandes de la marque adidas.

Sortie prévue pour le 1er octobre au prix de 90 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la G.T. Hustle 2 Community of Hoops, la nouvelle paire perf de Nike, portée par Victor Wembanyama. Héritière de la G.T. Run, elle te permettra de faire la différence dès le premier pas, sans jamais perdre le contrôle. Livraison et retours gratuits dès 100€ d’achat.